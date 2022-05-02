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Допустят к матчам? УЕФА вскоре решит судьбу российских команд в еврокубках

Судя по всему, команды рф смогут играть в еврокубках

  • 02.05.2022 17:11
  • 1834 просмотра
  • 11 комментариев
Допустят к матчам? УЕФА вскоре решит судьбу российских команд в еврокубках
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что в ближайшее время будет принято решение по поводу участия команд из россии в еврокубках.

«Вскоре примем решение о том, смогут ли выступать российские команды в еврокубках нового сезона», - сказал Чеферин.

При этом Чеферин добавил, что спортсмены из рф и беларуси не должны нести ответственность за политические решения государства.

Это высказывание может указывать на то, что УЕФА все-таки допустит клубы из рф к еврокубкам сезона 2022/23.

Источник — Vecernji List

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    FunnyCat_____, 02.05.2022 17:44
    +8
    ну если даже это сборище продажных лицемеров допустит рашисткие клубы, то будет как с отбором к ЧМ, - весь цивилизованный мир просто откажется с ними играть, и чеферину придется срочно принимать в УЕФА Северную Корею и Эритрею
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    BekXan, 02.05.2022 17:41
    +7
    Таке враження що уефа треба п@здити !Притому ногами !
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    online
    Spectra, 02.05.2022 17:19 (изменен)
    +6
    От УЕФА, я и другого, и не ожидал.
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    online
    GloryUkraine, 02.05.2022 17:25 (изменен)
    +5
    Відкрийте ще й кордони для рашистів, зробіть ім безвіз, фінал ЛЧ поверніть у парашу. Фулі, кроваві гроші пуйла не пахнуть.
    Нема слів.
    От скажіть мені, чи буду я правий, якщо тепер кожному рашистському гівну буду бити пику?
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    online
    Артем Дима футболист, 02.05.2022 17:15
    +5
    Нужно как с отбором отказываться играть с ними. Всем
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    online
    GloryUkraine, 02.05.2022 17:36
    +3
    Артем Дима футболист, 02.05.2022 17:15
    Нужно как с отбором отказываться играть с ними. Всем
    Будемо надіятися, що так і буде.
    Єдина біда, що світ, на превеликий жаль, дуже несправедливий.
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    online
    viktor vedmed, 02.05.2022 17:49
    +2
    в цьому випадку уефа ризикуэ отримати народження альтернативноi футбольноi спiлки,спроби створення якоi вже пiдiймалися.
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    online
    mavast, 02.05.2022 17:57
    +1
    Всі відмовились з ними грати, їм зараховують перемоги і так до фіналу, у москві. Сидить пуйло, команда на полі, суперника немає. Фінальний свисток!!! Кубок в раші, Чеферін з пуйлом п'ють бояришник. І так три кубки. Супер
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    online
    aleks8-48, 02.05.2022 18:11
    0
    Под этим предлогом можно вообще санкции отменить,оставить только для путина. Вероятно уйло сделал чеферину такое предложение,от которого невозможно было отказаться.
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    online
    VikyKrasotulechka90, 02.05.2022 18:01
    0
    Назавжди викинути !!
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    online
    Hg, 02.05.2022 17:42
    0
    Нехай ФИФА спихнёт орков в AFC Champions League) - главный клубный футбольный турнир стран Азии.
    А УЕФА умоет руки.)
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