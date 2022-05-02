Допустят к матчам? УЕФА вскоре решит судьбу российских команд в еврокубках

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что в ближайшее время будет принято решение по поводу участия команд из россии в еврокубках.
«Вскоре примем решение о том, смогут ли выступать российские команды в еврокубках нового сезона», - сказал Чеферин.
При этом Чеферин добавил, что спортсмены из рф и беларуси не должны нести ответственность за политические решения государства.
Это высказывание может указывать на то, что УЕФА все-таки допустит клубы из рф к еврокубкам сезона 2022/23.
Источник — Vecernji List
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От скажіть мені, чи буду я правий, якщо тепер кожному рашистському гівну буду бити пику?
Єдина біда, що світ, на превеликий жаль, дуже несправедливий.
А УЕФА умоет руки.)
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