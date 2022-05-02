Допустят к матчам? УЕФА вскоре решит судьбу российских команд в еврокубках

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что в ближайшее время будет принято решение по поводу участия команд из россии в еврокубках.

«Вскоре примем решение о том, смогут ли выступать российские команды в еврокубках нового сезона», - сказал Чеферин.

При этом Чеферин добавил, что спортсмены из рф и беларуси не должны нести ответственность за политические решения государства.

Это высказывание может указывать на то, что УЕФА все-таки допустит клубы из рф к еврокубкам сезона 2022/23.