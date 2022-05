Мадрид. Радукану разгромила Костюк и вышла на Калинину

Украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.



Во втором круге основы украинка проиграла девятой сеяной Эмме Радукану из Великобритании (№11 WTA).



Мадрид. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Эмма Радукану (Великобритания) – 2:6, 1:6



Это была вторая встреча теннисисток на взрослом уровне, британка взяла реванш за прошлогоднее поражение в Клуж-Напоке с аналогичным счетом.



В следующем раунде Радукану сыграет против еще одной украинки Ангелины Калининой (№37 WTA).

Dropping only 3⃣ games!



🇬🇧 @EmmaRaducanu is all smiles as she continues her straight-sets run in Madrid 😃#MMOPEN pic.twitter.com/p0su2UreoU