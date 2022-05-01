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Мадрид. Радукану разгромила Костюк и вышла на Калинину

Марта не смогла составить конкуренции 11-й ракетке мира

  • 01.05.2022 19:01
  • 820 просмотров
  • 16 комментариев
Мадрид. Радукану разгромила Костюк и вышла на Калинину
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
 
Во втором круге основы украинка проиграла девятой сеяной Эмме Радукану из Великобритании (№11 WTA). 
 
Мадрид. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Эмма Радукану (Великобритания) – 2:6, 1:6
 
Это была вторая встреча теннисисток на взрослом уровне, британка взяла реванш за прошлогоднее поражение в Клуж-Напоке с аналогичным счетом.
 
В следующем раунде Радукану сыграет против еще одной украинки Ангелины Калининой (№37 WTA).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Alehandro, 01.05.2022 19:12
    +4
    У уточки по-пекински все удары, как радиоуправляемые, точные, под линию. Марта херачит абы куда. Так бесхитросно... Надеюсь, Геля сможет навязать свою игру
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    online
    captain2009, 01.05.2022 19:05
    +3
    Вчергове Марта не змогла приборкати свої емоції, на жаль.
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    online
    Александр Науменко, 01.05.2022 19:14
    +2
    Чи я один такий? Не розумію, чому всі вважають Марту талановитою? Назвіть мені хоч один елемент тенісу де проглядоється її талант. Поки звичайна гра рівня другої половини першої сотні, нажаль.
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    online
    Александр Ад, 01.05.2022 19:08
    +2
    Яка ж в Марти слабка та зачастую невлучна подача.А ці тупі удари в сітку та за межі корту просто жах.
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    online
    Александр Ад, 01.05.2022 19:25
    +1
    Александр Науменко, 01.05.2022 19:14
    Чи я один такий? Не розумію, чому всі вважають Марту талановитою? Назвіть мені хоч один елемент тенісу де проглядоється її талант. Поки звичайна гра рівня другої половини першої сотні, нажаль.
    тому що вона в 15 років грала в 3 колі АО
    Ссылка
    online
    Александр Науменко, 01.05.2022 19:28
    0
    Александр Ад, 01.05.2022 19:25
    тому що вона в 15 років грала в 3 колі АО
    Аргумент.
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    online
    Володимир Коваленко, 01.05.2022 19:27
    0
    Ще їй багато чого поереду
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    online
    Александр Науменко, 01.05.2022 19:26
    0
    Spectra, 01.05.2022 19:18
    Она сама считает и это главное, и за чего такой регресс.
    Вибачаюсь, шановний, у Вас яка освіта?
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    online
    Aleks , 01.05.2022 19:22
    0
    Александр Науменко, 01.05.2022 19:14
    Чи я один такий? Не розумію, чому всі вважають Марту талановитою? Назвіть мені хоч один елемент тенісу де проглядоється її талант. Поки звичайна гра рівня другої половини першої сотні, нажаль.
    С такой игрой, которую она сегодня показала, да уровень второй сотни, но Марта умеет играть гораздо лучше, выходы к сетки, игра с лета, укороченные вот тот не большой перечень который Костюк умеет делать, жалко сегодня это она не сумела продемонстрировать. В данный момент ей надо над подачей поработать и конечно над психологией.
    Ссылка
    online
    Spectra, 01.05.2022 19:18
    0
    Александр Науменко, 01.05.2022 19:14
    Чи я один такий? Не розумію, чому всі вважають Марту талановитою? Назвіть мені хоч один елемент тенісу де проглядоється її талант. Поки звичайна гра рівня другої половини першої сотні, нажаль.
    Она сама считает и это главное, и за чего такой регресс.
    Ссылка
    online
    axylinam, 01.05.2022 19:14
    0
    Посмотрел я пару первых геймов и переключил- тяжеловато двигалась Марта по корту, нужно и вес сбросить и подкачаться немножко
    Ссылка
    online
    Vladislav Pohily, 01.05.2022 19:11
    0
    Сьогодні, на жаль, без шансів.
    Ссылка
    online
    Aleks , 01.05.2022 19:10
    0
    А кто-то говорил, что на грунте вырос, с такой беззубой игрой турниры большого шлема не выигрывают.
    Ссылка
    online
    Олександр Радченко, 01.05.2022 19:04
    0
    Стыдоба
    Ссылка
    online
    Spectra, 01.05.2022 19:12 (изменен)
    -1
    Украинское дерби нам стоит ждать только на каком-то турнире 250, не выше. Не наш уровень, к сожалению...
    Ссылка
    online
    Spectra, 01.05.2022 19:10 (изменен)
    -1
    Позорное поражения, где лупила все в аут и сетку, а Эмма начала приходит в себя, летит подача, и удары по линии, надеются что против Гели, у неё игра не пойдет, иначе и Гели будет очень сложно. В нынешнее время у нас только Геля хорошо играет, жаль что в сборной не играет...
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