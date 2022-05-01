Мадрид. Радукану разгромила Костюк и вышла на Калинину

Украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
Во втором круге основы украинка проиграла девятой сеяной Эмме Радукану из Великобритании (№11 WTA).
Мадрид. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Эмма Радукану (Великобритания) – 2:6, 1:6
Это была вторая встреча теннисисток на взрослом уровне, британка взяла реванш за прошлогоднее поражение в Клуж-Напоке с аналогичным счетом.
В следующем раунде Радукану сыграет против еще одной украинки Ангелины Калининой (№37 WTA).
Dropping only 3⃣ games!— wta (@WTA) May 1, 2022
🇬🇧 @EmmaRaducanu is all smiles as she continues her straight-sets run in Madrid 😃#MMOPEN pic.twitter.com/p0su2UreoU
Источник — Sport.ua
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