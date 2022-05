Мугуруса повержена. Калинина впервые обыграла соперницу из первой десятки

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№37 WTA) продолжает побеждать на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.



Во втором круге основы украинка одолела седьмую сеяную Гарбинье Мугурусу из Испании (№9 WTA).



Мадрид. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6:3, 6:0



Для Ангелины это первая победа над соперницей из топ-10. Ранее она проиграла четыре таких сражения.



В следующем раунде Калинина сыграет против Марты Костюк (№60 WTA) или Эммы Радукану (№11 WTA).

Continuing her rise 📈



🇺🇦 Ukraine's Anhelina Kalinina takes No.7 seed Muguruza, 6-3, 6-0 to earn her 1️⃣st Top 10 win!#MMOPEN pic.twitter.com/h1IE8K6oif