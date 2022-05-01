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Мугуруса повержена. Калинина впервые обыграла соперницу из первой десятки

Ангелина уверенно вышла в третий раунд престижного турнира в Мадриде

  • 01.05.2022 14:58
  • 3032 просмотра
  • 16 комментариев
Мугуруса повержена. Калинина впервые обыграла соперницу из первой десятки
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№37 WTA) продолжает побеждать на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
 
Во втором круге основы украинка одолела седьмую сеяную Гарбинье Мугурусу из Испании (№9 WTA). 
 
Мадрид. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6:3, 6:0
 
Для Ангелины это первая победа над соперницей из топ-10. Ранее она проиграла четыре таких сражения.
 
В следующем раунде Калинина сыграет против Марты Костюк (№60 WTA) или Эммы Радукану (№11 WTA). 

Getty Images/Global Images Ukraine

Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Stanislav Matusevych, 01.05.2022 15:03
    +12
    Трохи вдалося подивитись нарешті теніс. На улюбленому грунті Ангеліна набрала потужності, якої раніше їй дуже не вистачало. Зрозуміло, що Гарбінья з пошкодженням грала набагато нижче власних можливостей, але Калініна не дала їй шансів сподіватись на повернення у матч.
    Хто б ще півтора-два роки тому міг подумати, що Ангеліна не просто зайде у сотню, а претендуватиме на титул першої ракетки України? Хай і через проблеми Еліни та Даяни, але тим не менше.
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    online
    Spectra, 01.05.2022 15:01
    +8
    Умница! Полностью переиграла испанку, которая щас не в форме. Ну что Марта? Твой ход, мы всё ждём украинское дерби!
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    online
    Александр Ад, 01.05.2022 15:15
    +5
    не дивлячись на підтримку трібунамі суперніці Геля гнула свою лінію і виграла перший сет,а потім в 2 сеті показала суперниці майстер-класс,зробив висновкі з мінулого матчу,коли теж вигравала 5-0,но розлабилася,на цей раз зробила все чітко!Молодець аналізує свою гру.тому і прогресуе!Так триматі!
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    online
    Александр Жаирс, 01.05.2022 15:25
    +4
    Ангеліна і справді додала в потужності, грає дуже солідно. Якби вона ще завжди- чорні труси поміняла на жовті, то їй би взагалі ціни не було. Розумію, чорні труси і незрозуміла майка - це ймовірно її фартовий прикид, але все ж таки потрібно хоч трохи жіночності і показати, що ти представляєш Україну, як це роблять інші дівчинки-українки.
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    online
    Александр Науменко, 01.05.2022 15:08
    +3
    Нарешті Геля показала гру на рівні Топів, що в психологічному, що в технічному плані. Молодець!
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    online
    Ekvato, 01.05.2022 15:07
    +3
    Stanislav Matusevych, 01.05.2022 15:03
    Трохи вдалося подивитись нарешті теніс. На улюбленому грунті Ангеліна набрала потужності, якої раніше їй дуже не вистачало. Зрозуміло, що Гарбінья з пошкодженням грала набагато нижче власних можливостей, але Калініна не дала їй шансів сподіватись на повернення у матч.
    Хто б ще півтора-два роки тому міг подумати, що Ангеліна не просто зайде у сотню, а претендуватиме на титул першої ракетки України? Хай і через проблеми Еліни та Даяни, але тим не менше.
    Станіслав, радий Вас знову бачити в коментарях. Мені здається, що психологічно Калініна навіть краще виглядає, ніж Костюк. Вона мені взагалі на дальньому плані Барті нагадує, хіба що троооошечки вища))) Як на Вашу думку, хто з цих двох (Марта чи Ангеліна) має на зараз реальні шанси зайти у 20ку і нащось претендувати на великих турнірах?
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    online
    Stanislav Matusevych, 01.05.2022 15:25 (изменен)
    +2
    Ekvato, 01.05.2022 15:07
    Станіслав, радий Вас знову бачити в коментарях. Мені здається, що психологічно Калініна навіть краще виглядає, ніж Костюк. Вона мені взагалі на дальньому плані Барті нагадує, хіба що троооошечки вища))) Як на Вашу думку, хто з цих двох (Марта чи Ангеліна) має на зараз реальні шанси зайти у 20ку і нащось претендувати на великих турнірах?
    Справа в тому, що Ангеліна в принципі достатньо флегматична людина, тому психологічно переносити перемоги та поразки їй простіше, ніж більшості дівчат.
    А загалом нічого не змінилося. Марта має величезний тталант, який їй поки так і не вдається розкрити на повну. Потенційно вона гравець топ-10, а реально - самі знаєте. Ангеліні ж, здавалося, зайти у топ-50 буде заповітною мрією, але бачите, як повернулося. У мене є враження, що тільки зараз Калініна психологічно віходить від важкої травми правої руки на подачі у 18-річному віці. Періодично прорізається небачена поутжність у її грі. Ну, побачимо, як то далі буде.
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    online
    Andrey_1992, 01.05.2022 15:22
    +2
    баранка в 2 сеті, просто респект!!!
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    online
    Sashamar, 01.05.2022 15:31
    +1
    Буває стрімкий зліт, коли ти ще молода і не звикла до поразок, як у Радукану чи Андреєску (до речі, позбулася зайвої ваги і самі бачили, що зробила з Коллінз). А буває багато років десь у тенетах першої-другої сотні, коли дивишся на топів знизу і вже не віриш, що колись дістанешся до ігор з ними. З цієї точки зору виграш у Мугуруси схож на прорив у космос з питанням "Можна?" і ствердною відповіддю.
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    online
    Bromma, 01.05.2022 16:08
    0
    donPedro, 01.05.2022 15:42
    Психологічно, люба тенісистка виглядає краще ніж Костюк
    Крім Путінцевої.
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    online
    Alehandro, 01.05.2022 15:56
    0
    У Гелі наче і подача більш-менш з'явилась. Не просто перекидування сітки, а й ейси пішли... хоча є й інша сторона медалі - подвійних також побільшало
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    online
    Олег Мандрівник, 01.05.2022 15:55
    0
    Здолала? Судя по счету она просто вынесла соперницу с корта
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    online
    Alehandro, 01.05.2022 15:52
    0
    donPedro, 01.05.2022 15:42
    Психологічно, люба тенісистка виглядає краще ніж Костюк
    ну, Марта вже взрослішає) такого, як раніше, коли після кожно невдалого розіграшу вона плакала, верещала і матюки гнула, вже значно поменшало))
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    online
    donPedro, 01.05.2022 15:42
    0
    Ekvato, 01.05.2022 15:07
    Станіслав, радий Вас знову бачити в коментарях. Мені здається, що психологічно Калініна навіть краще виглядає, ніж Костюк. Вона мені взагалі на дальньому плані Барті нагадує, хіба що троооошечки вища))) Як на Вашу думку, хто з цих двох (Марта чи Ангеліна) має на зараз реальні шанси зайти у 20ку і нащось претендувати на великих турнірах?
    Психологічно, люба тенісистка виглядає краще ніж Костюк
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    online
    Володимир Коваленко, 01.05.2022 15:38
    0
    Крутенько , але Мугу не показує хорошої форми.
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    online
    Vladislav Pohily, 01.05.2022 15:22
    0
    Ekvato, 01.05.2022 15:07
    Станіслав, радий Вас знову бачити в коментарях. Мені здається, що психологічно Калініна навіть краще виглядає, ніж Костюк. Вона мені взагалі на дальньому плані Барті нагадує, хіба що троооошечки вища))) Як на Вашу думку, хто з цих двох (Марта чи Ангеліна) має на зараз реальні шанси зайти у 20ку і нащось претендувати на великих турнірах?
    Я думав вона тільки мені Барті нагадує).
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