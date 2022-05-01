Мугуруса повержена. Калинина впервые обыграла соперницу из первой десятки

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№37 WTA) продолжает побеждать на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
Во втором круге основы украинка одолела седьмую сеяную Гарбинье Мугурусу из Испании (№9 WTA).
Мадрид. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6:3, 6:0
Для Ангелины это первая победа над соперницей из топ-10. Ранее она проиграла четыре таких сражения.
В следующем раунде Калинина сыграет против Марты Костюк (№60 WTA) или Эммы Радукану (№11 WTA).
Continuing her rise 📈— wta (@WTA) May 1, 2022
🇺🇦 Ukraine's Anhelina Kalinina takes No.7 seed Muguruza, 6-3, 6-0 to earn her 1️⃣st Top 10 win!#MMOPEN pic.twitter.com/h1IE8K6oif
Источник — Sport.ua
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Хто б ще півтора-два роки тому міг подумати, що Ангеліна не просто зайде у сотню, а претендуватиме на титул першої ракетки України? Хай і через проблеми Еліни та Даяни, але тим не менше.
Хто б ще півтора-два роки тому міг подумати, що Ангеліна не просто зайде у сотню, а претендуватиме на титул першої ракетки України? Хай і через проблеми Еліни та Даяни, але тим не менше.
А загалом нічого не змінилося. Марта має величезний тталант, який їй поки так і не вдається розкрити на повну. Потенційно вона гравець топ-10, а реально - самі знаєте. Ангеліні ж, здавалося, зайти у топ-50 буде заповітною мрією, але бачите, як повернулося. У мене є враження, що тільки зараз Калініна психологічно віходить від важкої травми правої руки на подачі у 18-річному віці. Періодично прорізається небачена поутжність у її грі. Ну, побачимо, як то далі буде.
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