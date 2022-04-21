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ВИДЕО. На премию Пушкаша. Невероятный гол забит в полуфинале Кубка Болгарии

Таким бы ударом да по Крымскому мосту

  • 21.04.2022 22:27
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ВИДЕО. На премию Пушкаша. Невероятный гол забит в полуфинале Кубка Болгарии
© Твиттер

В ответном полуфинальном матче Кубка Болгарии встретились два столичных клуба.
 
«Славия» завершила основное время встречи с ЦСКА со счетом 2:0, второй гол стал настоящим шедевров. 30-летний полузащитник Иван Минчев решился на удар метров с 35 и невероятным образом поразил ворота соперников.
 
Благодаря двум забитым голам «Славия» перевела матч с ЦСКА в дополнительное время, которое победителя не выявило. В серии послематчевых пенальти все же победили «армейцы» (7-6).

Источник — Sport.ua

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