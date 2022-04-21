ВИДЕО. На премию Пушкаша. Невероятный гол забит в полуфинале Кубка Болгарии

В ответном полуфинальном матче Кубка Болгарии встретились два столичных клуба.
«Славия» завершила основное время встречи с ЦСКА со счетом 2:0, второй гол стал настоящим шедевров. 30-летний полузащитник Иван Минчев решился на удар метров с 35 и невероятным образом поразил ворота соперников.
Благодаря двум забитым голам «Славия» перевела матч с ЦСКА в дополнительное время, которое победителя не выявило. В серии послематчевых пенальти все же победили «армейцы» (7-6).
THE. GOAL. OF. THE. SEASON. IN. BULGARIA!— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) April 21, 2022
🚀 Ivan Minchev scored this absolute screamer for his Slavia Sofia against Alan Pardew's CSKA-Sofia in the Bulgarian Cup semi-finals!
Video: Diema Sport pic.twitter.com/T8EY2r1l4k
Источник — Sport.ua
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