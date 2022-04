ВИДЕО. На премию Пушкаша. Невероятный гол забит в полуфинале Кубка Болгарии

В ответном полуфинальном матче Кубка Болгарии встретились два столичных клуба.



«Славия» завершила основное время встречи с ЦСКА со счетом 2:0, второй гол стал настоящим шедевров. 30-летний полузащитник Иван Минчев решился на удар метров с 35 и невероятным образом поразил ворота соперников.



Благодаря двум забитым голам «Славия» перевела матч с ЦСКА в дополнительное время, которое победителя не выявило. В серии послематчевых пенальти все же победили «армейцы» (7-6).

THE. GOAL. OF. THE. SEASON. IN. BULGARIA!



🚀 Ivan Minchev scored this absolute screamer for his Slavia Sofia against Alan Pardew's CSKA-Sofia in the Bulgarian Cup semi-finals!



Video: Diema Sport pic.twitter.com/T8EY2r1l4k