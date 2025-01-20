В поиска усиления. Срна просматривал игрока на матче в Турции

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна присутствовал на товарищеском матче между сербской «Войводиной» и «Славией» София, который проходил в Турции.

Как сообщает Telegraf.rs, 42-летний хорват просматривал игрока сербского коллектива. Фамилия футболиста не разглашается.

В текущем сезоне донецкий «Шахтер» идет на 3-м после 16 сыгранных матчей, имея в своем активе 33 очка. В Лиге чемпионов украинский коллектив идет 27-м после 6 игр, имея в своем активе 4 очка.

Ранее сообщалось о том, что Марлон Гомес хочет покинуть «Шахтер».