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  4. В поиска усиления. Срна просматривал игрока на матче в Турции
Украина. Премьер лига
20 января 2025, 07:20 | Обновлено 20 января 2025, 07:36
294
4

В поиска усиления. Срна просматривал игрока на матче в Турции

Дарио Срна смотрел товарищеский матч между «Войводиной» и «Славией» София

20 января 2025, 07:20 | Обновлено 20 января 2025, 07:36
294
4
В поиска усиления. Срна просматривал игрока на матче в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна присутствовал на товарищеском матче между сербской «Войводиной» и «Славией» София, который проходил в Турции.

Как сообщает Telegraf.rs, 42-летний хорват просматривал игрока сербского коллектива. Фамилия футболиста не разглашается.

В текущем сезоне донецкий «Шахтер» идет на 3-м после 16 сыгранных матчей, имея в своем активе 33 очка. В Лиге чемпионов украинский коллектив идет 27-м после 6 игр, имея в своем активе 4 очка.

Ранее сообщалось о том, что Марлон Гомес хочет покинуть «Шахтер».

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Дарио Срна Войводина Нови-Сад Славия София товарищеские матчи Шахтер Донецк
Данііл Киріяка Источник: Telegraf.rs
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Андрій Шевченко
Срня знову під коксом
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zhyr
Лукас Баррос))
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zhyr
хто в складі бразилець, того і дивився))
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0
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