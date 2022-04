20 апреля в 22:00 в перенесенном матче 30-го тура чемпионата Англии встретятся «Манчестер Сити» и «Брайтон».

Украинский защитник команды хозяев поля Александр Зинченко заявлен в резерве.

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+.

Ман Сити – Брайтон. Зинченко в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

📋 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 📋 XI | Ederson, Stones, Laporte, Ake, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, Mahrez, De Bruyne, Foden SUBS | Steffen, Dias, Sterling, Jesus, Grealish, Zinchenko, Fernandinho, Palmer, Lavia #ManCity pic.twitter.com/4XO1QEf5FQ

TEAM NEWS. 🚨 Here's how Albion line up against @ManCity tonight! 📝



📲 https://t.co/S3j1TIedJv ✘ #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/JPSZfFgHkI