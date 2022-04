Ястремская обыграла лидера сборной США, подарив болельщикам надежду

Первый номер женской сборной Украины по теннису Даяна Ястремская (№93 WTA) добыла дебютную победу для нашей команды во встрече со сборной США в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.



В третьем поединке противостояния украинка одолела лидера американок Джессику Пегулу (№14 WTA).



Кубок Билли Джин Кинг

Даяна Ястремская (Украина) – Джессика Пегула (США) – 6:3, 6:4



Это была первая встреча между теннисистками. Для Даяны это была девятая победа над соперницами из топ-15 мирового рейтинга.



В первый игровой день украинки проиграли оба матча. Следующими на корт выйдут Катарина Завацкая и Шелби Роджерс.



США – Украина – 2:1

