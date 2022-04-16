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Ястремская обыграла лидера сборной США, подарив болельщикам надежду

Даяна одолела первого номера соперниц, размочив счет в противостоянии

  • 16.04.2022 21:35
  • 4090 просмотров
  • 3 комментария
Ястремская обыграла лидера сборной США, подарив болельщикам надежду
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Первый номер женской сборной Украины по теннису Даяна Ястремская (№93 WTA) добыла дебютную победу для нашей команды во встрече со сборной США в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
 
В третьем поединке противостояния украинка одолела лидера американок Джессику Пегулу (№14 WTA).
 
Кубок Билли Джин Кинг
Даяна Ястремская (Украина) – Джессика Пегула (США) – 6:3, 6:4
 
Это была первая встреча между теннисистками. Для Даяны это была девятая победа над соперницами из топ-15 мирового рейтинга.
 
В первый игровой день украинки проиграли оба матча. Следующими на корт выйдут Катарина Завацкая и Шелби Роджерс. 
 
США – Украина – 2:1

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Vladlen, 16.04.2022 22:05
    +3
    Даяна просто не позволила Пегуле играть в свою игру и закономерно выиграла.
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    online
    Александр Ад, 16.04.2022 21:44
    +2
    ай молодець,зробила висновкі з вчорашнеї гри і всього на 4 помилкі більше,ніж у суперниці , хватило щоб виграти матч,браво!
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    online
    Александр Науменко, 16.04.2022 21:57
    -4
    Пегула робила все для того щоб програти, але Даяна пручалася.
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