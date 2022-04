Ярмоленко – в запасе Вест Хэма на матч с Лионом

Сегодня, 7 апреля «Вест Хэм» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы дома примет «Лион». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Украинский форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко остался в запасе своей команды на матч.

Состав «Вест Хэма»: Ареола, Фредерикс, Зума, Доусон, Крессуэлл, Райс, Соучек, Боуэн, Бенрахма, Форнальс, Антонио

Here's how we line up for tonight's quarter-final first leg...#WHUOL | #UEL pic.twitter.com/oyANk2RCWc