Ярмоленко – в запасе Вест Хэма на матч с Лионом

Сегодня, 7 апреля «Вест Хэм» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы дома примет «Лион». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Украинский форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко остался в запасе своей команды на матч.
Состав «Вест Хэма»: Ареола, Фредерикс, Зума, Доусон, Крессуэлл, Райс, Соучек, Боуэн, Бенрахма, Форнальс, Антонио
Here's how we line up for tonight's quarter-final first leg...#WHUOL | #UEL pic.twitter.com/oyANk2RCWc— West Ham United (@WestHam) April 7, 2022
Источник — Sport.ua
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