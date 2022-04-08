Вест Хэм – Лион – 1:1. Видео голов и обзор матча

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы английский «Вест Хэм» сыграл вничью с французским «Лионом» со счетом 1:1.
События матча
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Тангай Н'Домбеле (Лион).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
|45'
|Аарон Крессвелл (Вест Хэм) получает красную карточку.
Источник — MEGOGO
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