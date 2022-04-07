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Айнтрахт – Барселона, другие матчи дня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 апреля в 22:00 трансляцию вечерних матчей 1/4 финала ЛЕ и ЛК

  • 07.04.2022 22:00
  • 1696 просмотров
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Айнтрахт – Барселона, другие матчи дня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

7 апреля в 22:00 пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций.

Поединки можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Лига Европы. 1/4 финала. Айнтрахт – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лига Европы. 1/4 финала. Брага – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лига Европы. 1/4 финала. Вест Хэм – Лион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лига конференций. 1/4 финала. Буде-Глимт – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лига конференций. 1/4 финала. Лестер – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лига конференций. 1/4 финала. Марсель – ПАОК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Источник — Sport.ua

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