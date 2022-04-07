Айнтрахт – Барселона, другие матчи дня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 апреля в 22:00 пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций.
Поединки можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Лига Европы. 1/4 финала. Айнтрахт – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы. 1/4 финала. Брага – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы. 1/4 финала. Вест Хэм – Лион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций. 1/4 финала. Буде-Глимт – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций. 1/4 финала. Лестер – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций. 1/4 финала. Марсель – ПАОК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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