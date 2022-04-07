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Будё-Глимт
2 : 1
Рома
07.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Лига конференций. Моуриньо в шоке: Рома снова проиграла Буде-Глимт

7 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги конференций

  • 07.04.2022 23:59
  • 953 просмотра
  • 3 комментария
Лига конференций. Моуриньо в шоке: Рома снова проиграла Буде-Глимт
© Getty Images/Global Images Ukraine

7 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги конференций.

Португальский тренер Жозе Моуриньо в шоке: его клуб «Рома» снова проиграла «Буде-Глимт» (1:2), причем римская команда пропустила решающий гол на 89-й минуте.

Команды встречались дважды в групповом раунде осенью (1:6 и 2:2). Теперь португальцу явно придется запомнить название этого норвежского клуба.

Французский «Марсель» выиграл у ПАОК из Греции (2:1), а «Лестер» из Англии разошелся миром с нидерландским ПСВ (0:0).

Ответные матчи пройдут через неделю, 14 апреля.

Лига конференций

1/4 финала. Первые матчи, 7 апреля

Буде-Глимт (Норвегия) – Рома (Италия) – 2:1

Голы: Салтнес, 56, Ветлесен, 89 – Пеллегрини, 43

Марсель (Франция)  ПАОК (Греция) – 2:1

Голы: Жерсон, 13, Пайе, 45 – Эль-Каддури, 48.

Лестер (Англия)  ПСВ (Нидерланды) – 0:0

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Maxcrimea10, 08.04.2022 00:39
    +1
    Два не шесть. Красавчики!
    Ссылка
    Макс Максов, 08.04.2022 00:17
    +1
    Норвежці тепер нічний кошмар Моуріньо!)
    Ссылка
    online
    Hg, 08.04.2022 00:10
    +1
    Опять и снова.) Но хоть не разгромно.
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