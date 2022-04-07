Славия с Качарабой и Таловеровым сыграла в боевую ничью с Фейеноордом

Сегодня «Славия» Тараса Качарабы и Максима Таловерова в четвертьфинале Лиги конференций в зрелищном матче сыграла вничью 3:3 с «Фейеноордом», сумев спастись от поражения на последних минутах.

Качараба и Таловеров вышли в основе «Славии» на матч. Качараба провел на поле все 90 минут, а Таловеров был заменен на 66-й минуте, имея к тому моменту в пассиве желтую карточку.

«Фейеноорд» - «Славия» - 3:3

Голы: Синистерра 10, Сенези 74, Кечку 86 – Олайинка 41, Сор 67, Траоре 90+5