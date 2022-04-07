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Фейеноорд
3 : 3
Славия Прага
07.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Славия с Качарабой и Таловеровым сыграла в боевую ничью с Фейеноордом

Зрелищный матч в Лиге конференций

  • 07.04.2022 21:51
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Славия с Качарабой и Таловеровым сыграла в боевую ничью с Фейеноордом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Славия» Тараса Качарабы и Максима Таловерова в четвертьфинале Лиги конференций в зрелищном матче сыграла вничью 3:3 с «Фейеноордом», сумев спастись от поражения на последних минутах.

Качараба и Таловеров вышли в основе «Славии» на матч. Качараба провел на поле все 90 минут, а Таловеров был заменен на 66-й минуте, имея к тому моменту в пассиве желтую карточку.

«Фейеноорд» - «Славия» - 3:3
Голы: Синистерра 10, Сенези 74, Кечку 86 – Олайинка 41, Сор 67, Траоре 90+5

Источник — Sport.ua

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