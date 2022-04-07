Сегодня «Славия» Тараса Качарабы и Максима Таловерова в четвертьфинале Лиги конференций на выезде сыграла в драматичную ничью 3:3 с «Фейеноордом». Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Ибрахима Траоре (Славия Прага).
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Оркун Кёкчю (Фейеноорд).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркос Сенеси (Фейеноорд).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Йира Сор (Славия Прага).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Петер Олайинка (Славия Прага).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Синистерра (Фейеноорд).
Источник — Sport.ua
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