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Фейеноорд
3 : 3
Славия Прага
07.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Фейеноорд – Славия – 3:3. Триллер в Роттердаме. Видео голов и обзор матча

Команда Качарабы и Таловерова спаслась от поражения

  • 07.04.2022 23:46
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Фейеноорд – Славия – 3:3. Триллер в Роттердаме. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Славия» Тараса Качарабы и Максима Таловерова в четвертьфинале Лиги конференций на выезде сыграла в драматичную ничью 3:3 с «Фейеноордом». Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Ибрахима Траоре (Славия Прага).
86' ГОЛ ! Мяч забил Оркун Кёкчю (Фейеноорд).
74' ГОЛ ! Мяч забил Маркос Сенеси (Фейеноорд).
67' ГОЛ ! Мяч забил Йира Сор (Славия Прага).
41' ГОЛ ! Мяч забил Петер Олайинка (Славия Прага).
10' ГОЛ ! Мяч забил Луис Синистерра (Фейеноорд).

Источник — Sport.ua

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