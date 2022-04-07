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РБ Лейпциг
0 : 1
Аталанта
44’   ТВ-трансляция: 

РБ Лейпциг – Аталанта. Руслан в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 апреля в 19:45 трансляцию матча 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 07.04.2022 19:40
  • 1559 просмотров
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РБ Лейпциг – Аталанта. Руслан в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

7 апреля в 19:45 пройдет первый матч 1/4 финала Лиги Европы между командами «РБ Лейцпиг» и «Аталанта».

Украинский хавбек итальянского клуба Руслан Малиновский заявлен на матч в резерве.

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Лига Европы. 1/4 финала. РБ Лейпциг – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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События матча
17' ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).

Источник — Sport.ua

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