РБ Лейпциг – Аталанта. Руслан в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 апреля в 19:45 пройдет первый матч 1/4 финала Лиги Европы между командами «РБ Лейцпиг» и «Аталанта».
Украинский хавбек итальянского клуба Руслан Малиновский заявлен на матч в резерве.
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Лига Европы. 1/4 финала. РБ Лейпциг – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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События матча
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
Источник — Sport.ua
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