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Марсель
2 : 1
ПАОК
07.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Марсель – ПАОК – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги конференций

  • 08.04.2022 05:22
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Марсель – ПАОК – 2:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Марсель

В первом матче 1/4 финала Лиги конференций французский «Марсель» на своем поле обыграл греческий ПАОК со счетом 2:1.

События матча
90' Жерсон (Марсель) получает красную карточку.
48' ГОЛ ! Мяч забил Омар Эль Каддури (ПАОК).
45' ГОЛ ! Мяч забил Димитри Пайе (Марсель).
13' ГОЛ ! Мяч забил Жерсон (Марсель).

Источник — MEGOGO

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