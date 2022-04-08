В первом матче 1/4 финала Лиги конференций французский «Марсель» на своем поле обыграл греческий ПАОК со счетом 2:1.
События матча
|90'
|Жерсон (Марсель) получает красную карточку.
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Омар Эль Каддури (ПАОК).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Димитри Пайе (Марсель).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Жерсон (Марсель).
Источник — MEGOGO
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