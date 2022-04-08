Лига Европы. Вест Хэм без Ярмоленко сыграл вничью с Лионом

Состоялись еще три матча четвертьфинала Лиги Европы 2021/2022. «Барселона» на выезде не сумела обыграть «Айнтрахт», несмотря на то, что каталонцы завершали матч в большинстве. «Брага» дома минимально обыграла «Рейнджерс».
«Вест Хэм» Андрея Ярмоленко дома сыграл вничью 1:1 с «Лионом». Весь второй тайм «Молотобойцы» провели в меньшинстве. Сам Ярмоленко провел весь матч на скамейке запасных.
«Айнтрахт» - «Барселона» - 1:1
Голы: Кнауфф 48 – Ферран Торрес 66
Удаление: Тута 78 (Айнтрахт)
«Брага» - «Рейнджерс» - 1:0
Гол: Руис 40
«Вест Хэм» - «Лион» - 1:1
Голы: Боуэн 52 – Ндомбеле 66
Удаление: Крессуэлл 45+3 (Вест Хэм)
Ранее «Аталанта» на выезде сыграла вничью 1:1 с «РБ Лейпциг».
Источник — Sport.ua
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