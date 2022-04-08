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Айнтрахт Ф
1 : 1
Барселона
07.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Лига Европы. Вест Хэм без Ярмоленко сыграл вничью с Лионом

Состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы

  • 08.04.2022 00:08
  • 252 просмотра
  • 1 комментарий
Лига Европы. Вест Хэм без Ярмоленко сыграл вничью с Лионом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще три матча четвертьфинала Лиги Европы 2021/2022. «Барселона» на выезде не сумела обыграть «Айнтрахт», несмотря на то, что каталонцы завершали матч в большинстве. «Брага» дома минимально обыграла «Рейнджерс».

«Вест Хэм» Андрея Ярмоленко дома сыграл вничью 1:1 с «Лионом». Весь второй тайм «Молотобойцы» провели в меньшинстве. Сам Ярмоленко провел весь матч на скамейке запасных.

«Айнтрахт» - «Барселона» - 1:1
Голы: Кнауфф 48 – Ферран Торрес 66
Удаление: Тута 78 (Айнтрахт)

«Брага» - «Рейнджерс» - 1:0
Гол: Руис 40

«Вест Хэм» - «Лион» - 1:1
Голы: Боуэн 52 – Ндомбеле 66
Удаление: Крессуэлл 45+3 (Вест Хэм)

Ранее «Аталанта» на выезде сыграла вничью 1:1 с «РБ Лейпциг».

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Hg, 08.04.2022 00:12
    0
    В меньшинстве забили. А потом Тете выдал на 1:1. После этого еле отбились лондонские.
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