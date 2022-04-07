Аталанта увезла ничью из Лейпцига, Малиновский не играл

Состоялся первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Аталанта».
Итальянский клуб открыл счет в первом тайме, но немцы сумели отыграться во второй половине встречи. Украинец Руслан Малиновский провел весь матч в запасе.
Ответная встреча состоится 14 апреля в Бергамо.
Лига Европы. 1/4 финала
«РБ Лейпциг» – «Аталанта» – 1:1
Голы: 0:1 – 17 Муриэль, 1:1 – 58 Орбан.
«РБ Лейпциг» – Гулачи, Хенрихс (Мукиеле, 87), Орбан, Клостерманн, Гвардиол (Хальстенберг, 73), Анхелиньо, Кампль, Лаймер, Ольмо (Собослаи, 73), Нкунку (Новоа, 87), Андре Силва (Форсберг, 62).
«Аталанта» – Муссо, Хатебур, Паломино, Демирал, Дзаппакоста (Пеццелла, 89), де Рон, Фройлер (Миранчук, 67), Пашалич (Бога, 61), Пессина (Скальвини, 61), Копмейнерс, Муриэль (Сапата, 61).
Источник — Sport.ua
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