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Аталанта увезла ничью из Лейпцига, Малиновский не играл

Все решиться через неделю в Бергамо

  • 07.04.2022 21:37
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Аталанта увезла ничью из Лейпцига, Малиновский не играл
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Аталанта».

Итальянский клуб открыл счет в первом тайме, но немцы сумели отыграться во второй половине встречи. Украинец Руслан Малиновский провел весь матч в запасе. 

Ответная встреча состоится 14 апреля в Бергамо. 

Лига Европы. 1/4 финала

«РБ Лейпциг» – «Аталанта» – 1:1
Голы: 0:1 – 17 Муриэль, 1:1 – 58 Орбан.

«РБ Лейпциг» – Гулачи, Хенрихс (Мукиеле, 87), Орбан, Клостерманн, Гвардиол (Хальстенберг, 73), Анхелиньо, Кампль, Лаймер, Ольмо (Собослаи, 73), Нкунку (Новоа, 87), Андре Силва (Форсберг, 62).
«Аталанта» – Муссо, Хатебур, Паломино, Демирал, Дзаппакоста (Пеццелла, 89), де Рон, Фройлер (Миранчук, 67), Пашалич (Бога, 61), Пессина (Скальвини, 61), Копмейнерс, Муриэль (Сапата, 61).

Источник — Sport.ua

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