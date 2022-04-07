Сегодня «Аталанта» Руслана Малиновского в первом матче четвертьфинала Лиги Европы на выезде сыграла вничью 1:1 с «РБ Лейпциг». Сам украинский хавбек провел весь поединок на скамейке запасных.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Вилли Орбан (РБ Лейпциг).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
Источник — Sport.ua
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