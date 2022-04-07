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РБ Лейпциг
1 : 1
Аталанта
07.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

РБ Лейпциг – Аталанта – 1:1. Видео голов и обзор матча

Команда Руслана Малиновского сыграла вничью в Германии

  • 07.04.2022 22:51
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РБ Лейпциг – Аталанта – 1:1. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Аталанта» Руслана Малиновского в первом матче четвертьфинала Лиги Европы на выезде сыграла вничью 1:1 с «РБ Лейпциг». Сам украинский хавбек провел весь поединок на скамейке запасных.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча
59' ГОЛ ! Мяч забил Вилли Орбан (РБ Лейпциг).
17' ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).

Источник — Sport.ua

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