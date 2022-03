ФОТО. Сестры Уильямс в откровенных нарядах побывали на церемонии Оскар

За океаном состоялась церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар».



Главную награду за «Лучшую мужскую роль» получил Уилл Смит, который сыграл отца легендарных теннисисток сестер Уильямс в фильме «Король Ричард».



Серена и Винус побывали на церемонии, покрасовавшись в ярких и довольно откровенных нарядах.

Venus and Serena Williams serve major looks on the #Oscars carpet https://t.co/IjzI9yN4pB pic.twitter.com/I8N4qAg0Vi