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ФОТО. Сестры Уильямс в откровенных нарядах побывали на церемонии Оскар

Фильм об их отце взял одну из главных номинаций

  • 28.03.2022 10:28
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ФОТО. Сестры Уильямс в откровенных нарядах побывали на церемонии Оскар
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

За океаном состоялась церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар».
 
Главную награду за «Лучшую мужскую роль» получил Уилл Смит, который сыграл отца легендарных теннисисток сестер Уильямс в фильме «Король Ричард».
 
Серена и Винус побывали на церемонии, покрасовавшись в ярких и довольно откровенных нарядах.

Источник — Twitter

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