УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

ВИДЕО. Уилл Смит получил Оскар за роль отца сестер Уильямс, врезав ведущему

Это было неожиданно

  • 28.03.2022 10:48
  • 1535 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Уилл Смит получил Оскар за роль отца сестер Уильямс, врезав ведущему
© Getty Images/Global Images Ukraine. Уилл Смит

Известный голливудский актер Уилл Смит получил «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за картину «Король Ричард», где он сыграл отца легендарных теннисисток Винус и Серены Уильямс.
 
Но еще до вручения награды на церемонии произошел эпизод, который затмил все остальные события. Ведущий Крис Рок неудачно пошутил по поводу обритой наголо жены Уилла Смита Джады – та страдает алопецией (выпадением волос) – сказав, указывая на нее, что ждет продолжения фильма «Солдат Джейн» с Джадой в главной роли.  Смит сначала улыбнулся, но увидев реакцию жены, вышел на сцену и ударил Рока по лицу. Успокаивать Смита пришлось Дензелу Вашингтону.
 
Позже после вручения статуэтки Смит принес извинения перед Академией.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности