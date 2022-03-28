ВИДЕО. Уилл Смит получил Оскар за роль отца сестер Уильямс, врезав ведущему

Известный голливудский актер Уилл Смит получил «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за картину «Король Ричард», где он сыграл отца легендарных теннисисток Винус и Серены Уильямс.
Но еще до вручения награды на церемонии произошел эпизод, который затмил все остальные события. Ведущий Крис Рок неудачно пошутил по поводу обритой наголо жены Уилла Смита Джады – та страдает алопецией (выпадением волос) – сказав, указывая на нее, что ждет продолжения фильма «Солдат Джейн» с Джадой в главной роли. Смит сначала улыбнулся, но увидев реакцию жены, вышел на сцену и ударил Рока по лицу. Успокаивать Смита пришлось Дензелу Вашингтону.
Позже после вручения статуэтки Смит принес извинения перед Академией.
Источник — Sport.ua
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