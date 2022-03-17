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Гари ЛИНЕКЕР: «Один человек сеет хаос и вселяет страх»

Легендарный футболист – об обстреле драмтеатра в Мариуполе

  • 17.03.2022 21:41
  • 684 просмотра
  • 2 комментария
Гари ЛИНЕКЕР: «Один человек сеет хаос и вселяет страх»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Линекер

Легенда английского футбола Гари Линекер у себя в Твиттере прокомментировал обстрел драмтеатра в Мариуполе:

«Как может случиться, что на планете, где существуют миллиарды людей, один человек может иметь такую власть? Один человек может сеять такой хаос, внушать такой страх, творить полное и абсолютное зло, но, кажется, никто не может избавить нас от него».

Ранее Линекер восхитился Андреем Ярмоленко.

Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
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    Andrey111, 17.03.2022 21:54
    +1
    Линекер, ты прав, уму не постежимо, что один параноик сеет зло и никто не может ничего сделать
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    salomon77757, 17.03.2022 22:10
    0
    Кацапский народ это допустил
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