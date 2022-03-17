Гари ЛИНЕКЕР: «Один человек сеет хаос и вселяет страх»

Легенда английского футбола Гари Линекер у себя в Твиттере прокомментировал обстрел драмтеатра в Мариуполе:

«Как может случиться, что на планете, где существуют миллиарды людей, один человек может иметь такую власть? Один человек может сеять такой хаос, внушать такой страх, творить полное и абсолютное зло, но, кажется, никто не может избавить нас от него».

Ранее Линекер восхитился Андреем Ярмоленко.