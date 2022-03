Гари ЛИНЕКЕР: «Один человек сеет хаос и вселяет страх»

Легенда английского футбола Гари Линекер у себя в Твиттере прокомментировал обстрел драмтеатра в Мариуполе:

«Как может случиться, что на планете, где существуют миллиарды людей, один человек может иметь такую власть? Один человек может сеять такой хаос, внушать такой страх, творить полное и абсолютное зло, но, кажется, никто не может избавить нас от него».

Ранее Линекер восхитился Андреем Ярмоленко.

How can it be that on a planet where billions of human beings exist, one man can have so much power, can wreak such havoc, can instil such fear, can perform acts of such complete and utter evil, yet no one, it seems, can rid us of him? https://t.co/42dGTWeKJy