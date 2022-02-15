Прощай, Реал. Бэйл покинет мадридский клуб летом

У валлийского футболиста заканчивается контракт со «сливочными»

  • 15.02.2022 14:32
  • 810 просмотров
  • 1 комментарий
Прощай, Реал. Бэйл покинет мадридский клуб летом
© Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний валлийский вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл покинет мадридский клуб будущим летом. Это подтвердил наставник «сливочных» Карло Анчелотти.

Контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

«У Бэйла были травмы, затем его контракт заканчивается — возможно, у него не было хорошей мотивации, но он хочет закончить здесь, как того заслуживает», — отметил Анчелотти.

Контракт Бэйла принадлежит «Реалу» после перехода из «Тоттенхэма» в сентябре 2013 года за €101 миллион. С 2020 по 2021 годы Гарет выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды.

В текущем сезоне Бэйл провел за «Реал» четыре матча в Ла Лиге, где забил один гол.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €5 миллионов.

Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Dfs2262ar, 15.02.2022 15:18
    0
    До последней копейки хочет выжать по контракту))))
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