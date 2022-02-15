Прощай, Реал. Бэйл покинет мадридский клуб летом

32-летний валлийский вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл покинет мадридский клуб будущим летом. Это подтвердил наставник «сливочных» Карло Анчелотти.
Контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
«У Бэйла были травмы, затем его контракт заканчивается — возможно, у него не было хорошей мотивации, но он хочет закончить здесь, как того заслуживает», — отметил Анчелотти.
Контракт Бэйла принадлежит «Реалу» после перехода из «Тоттенхэма» в сентябре 2013 года за €101 миллион. С 2020 по 2021 годы Гарет выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды.
В текущем сезоне Бэйл провел за «Реал» четыре матча в Ла Лиге, где забил один гол.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €5 миллионов.
Gareth Bale will leave Real Madrid in June, Carlo Ancelotti confirms: “Bale has had injuries, then his contract ends - he may not have had a good motivation but he wants to finish here as he deserves”. ⚪️🏴 #RealMadrid— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 14, 2022
“It’s important for Bale to finish his career well here”. pic.twitter.com/E5cad3FhD7
Источник — Twitter
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