Зинченко впервые в этом году выйдет в основе Манчестер Сити

Украинец Александр Зинченко выйдет в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч чемпионата Англии против «Норвича».

Для Зинченко это первый матч в 2022 году, который он начнет в основе.

Всего в этом году Александр провел на поле около 25 минут.



Your City XI to take on Norwich! 💙



XI | Ederson, Walker, Dias, Ake, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, Bernardo, Mahrez, Foden, Sterling



SUBS | Carson, Stones, Laporte, Rodrigo, De Bruyne, Cancelo, Kayky, Delap. McAtee#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/bTcVaLrLBB