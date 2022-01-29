Не так уж много. Динамо получит 500 тысяч за аренду Супряги

«Сампдория» оплатит аренду украинского форварда

  • 29.01.2022 20:45
  • 2594 просмотра
  • 8 комментариев
Не так уж много. Динамо получит 500 тысяч за аренду Супряги
© fcdynamo.kiev.ua

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, форвард «Динамо» Владислав Супряга вскоре перейдет в «Сампдорию» на правах аренды с правом выкупа.

Сообщается, что киевский клуб получит за аренду 500 тысяч евро. При этом ранее сообщалось, что аренда будет рассчитана сразу на полтора года.

О сделке должны объявить в ближайшие дни.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис рассказывал о том, что минувшим летом «Сампдория» пыталась приобрести Влада, но клубы не договорились.

Супряга в текущем сезоне УПЛ не забил ни одного гола и часто подвергался критике тренера Мирчи Луческу.
 

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Funnycat--
    Funnycat--, 29.01.2022 20:50
    +7
    Лучше иметь 500 к и шанс получить ещё 7,5 , чем иметь лавочника которому нужно платить не малую ЗП
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    Умник
    online
    Умник, 29.01.2022 21:21
    +3
    Дальше сил не хватило перевести?
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    axylinam
    axylinam, 29.01.2022 21:41
    +1
    За кота, который не ловит мышей, Динамо получит шикарную сумму
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    Funnycat--
    Funnycat--, 29.01.2022 21:35 (изменен)
    +1
    Злий Глобинець, 29.01.2022 21:32
    За такого "суперфорварда" 500 тисяч просто космічна сума
    ВаДо, лучше 500 к за аренду полугодичную, чем 600 к за полноценный трансфер своей самой большой зВязды , за которой там 5 лет Ювентус якобы охотился, сказать о ком речь?
    Ссылка
    Эль Чапо
    Эль Чапо, 29.01.2022 21:50
    0
    Funnycat--, 29.01.2022 21:35
    ВаДо, лучше 500 к за аренду полугодичную, чем 600 к за полноценный трансфер своей самой большой зВязды , за которой там 5 лет Ювентус якобы охотился, сказать о ком речь?
    Трансгендер,почему у тебя флаг Италии?
    Ты уже с Супрягой в Италии ?
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    avk2307
    online
    avk2307, 29.01.2022 21:35
    0
    Для Динамо это идеальный вариант.
    500 тысяч и опция выкупа за 7,5млн.
    Для сравнения Шахтер продал Коваленко за 700 тыс.(продал,это не аренда)
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    Злий Глобинець
    online
    Злий Глобинець, 29.01.2022 21:32
    0
    За такого "суперфорварда" 500 тисяч просто космічна сума
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 29.01.2022 21:31
    -1
    не густо
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