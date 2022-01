Не так уж много. Динамо получит 500 тысяч за аренду Супряги

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, форвард «Динамо» Владислав Супряга вскоре перейдет в «Сампдорию» на правах аренды с правом выкупа.

Сообщается, что киевский клуб получит за аренду 500 тысяч евро. При этом ранее сообщалось, что аренда будет рассчитана сразу на полтора года.

О сделке должны объявить в ближайшие дни.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис рассказывал о том, что минувшим летом «Сампдория» пыталась приобрести Влада, но клубы не договорились.

Супряга в текущем сезоне УПЛ не забил ни одного гола и часто подвергался критике тренера Мирчи Луческу.



🔜📝 Vladyslav #Supryaga to #Sampdoria from #DynamoKiev on loan (€0,5M) with option to buy (€7,5M). #transfers