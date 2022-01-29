Не так уж много. Динамо получит 500 тысяч за аренду Супряги

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, форвард «Динамо» Владислав Супряга вскоре перейдет в «Сампдорию» на правах аренды с правом выкупа.
Сообщается, что киевский клуб получит за аренду 500 тысяч евро. При этом ранее сообщалось, что аренда будет рассчитана сразу на полтора года.
О сделке должны объявить в ближайшие дни.
Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис рассказывал о том, что минувшим летом «Сампдория» пыталась приобрести Влада, но клубы не договорились.
Супряга в текущем сезоне УПЛ не забил ни одного гола и часто подвергался критике тренера Мирчи Луческу.
🔜📝 Vladyslav #Supryaga to #Sampdoria from #DynamoKiev on loan (€0,5M) with option to buy (€7,5M). #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 29, 2022
Источник — Sport.ua
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Ты уже с Супрягой в Италии ?
500 тысяч и опция выкупа за 7,5млн.
Для сравнения Шахтер продал Коваленко за 700 тыс.(продал,это не аренда)
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