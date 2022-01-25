Игорь СУРКИС: «Супрягу в Динамо никто не тянул»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, почему Владислав Супряга до сих пор остается в клубе, несмотря на все слухи о возможном трансфере.



«За Супрягу я заплатил пять миллионов. Сначала это был футболист в «Динамо», правами которого владели мы и «Днепр-1». В случае продажи я должен был уплатить «Днепру-1» 5 млн и прибыль поделить пополам. В какой-то определенный момент «Днепр-1» не захотел. Я выкупил Супрягу. Президент «Сампдории» говорил лично со мной. В пятницу он давал одни условия. В понедельник он позвонил: «Я подумал, могу дать только половину». Это себя не уважать.



Я объяснил это Супряге. Такой шанс, который ему предоставлял Луческу, по-моему, из молодых не получал никто. Слава богу, сейчас сбросил вес, подготовился. Если он видит себя в каком-то серьезном чемпионате – ему надо проявить себя сегодня в «Динамо». Если будет по нему предложение, которое меня устроит. Супрягу сюда никто не тянул, не заставлял. Он изъявил желание играть в «Динамо». Пускай проявляет себя», – сказал Суркис.

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