Игорь СУРКИС: «Супрягу в Динамо никто не тянул»

Президент «Динамо» рассказал, за сколько купил украинского нападающего

  • 25.01.2022 22:40
  • 3206 просмотров
  • 2 комментария
Игорь СУРКИС: «Супрягу в Динамо никто не тянул»
© ФК Динамо. Владислав Супряга

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, почему Владислав Супряга до сих пор остается в клубе, несмотря на все слухи о возможном трансфере.
 
«За Супрягу я заплатил пять миллионов. Сначала это был футболист в «Динамо», правами которого владели мы и «Днепр-1». В случае продажи я должен был уплатить «Днепру-1» 5 млн и прибыль поделить пополам. В какой-то определенный момент «Днепр-1» не захотел. Я выкупил Супрягу. Президент «Сампдории» говорил лично со мной. В пятницу он давал одни условия. В понедельник он позвонил: «Я подумал, могу дать только половину». Это себя не уважать.
 
Я объяснил это Супряге. Такой шанс, который ему предоставлял Луческу, по-моему, из молодых не получал никто. Слава богу, сейчас сбросил вес, подготовился. Если он видит себя в каком-то серьезном чемпионате – ему надо проявить себя сегодня в «Динамо». Если будет по нему предложение, которое меня устроит. Супрягу сюда никто не тянул, не заставлял. Он изъявил желание играть в «Динамо». Пускай проявляет себя», – сказал Суркис.

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Источник — Бомбардир

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    OnlyKharkov
    OnlyKharkov, 25.01.2022 23:10
    +2
    Никто не тянул и вытолкнуть никто не может
    Ссылка
    c_a_p2
    c_a_p2, 25.01.2022 22:55
    +1
    Непотрібен - продай за скільки дають. Аби не в мінус! Навіщо маринквати?
    Не розумію
    Ссылка
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