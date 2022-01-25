Игорь СУРКИС: «Мы с Ахметовым любим футбол больше, чем деньги»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о своих взаимоотношениях с президентом «Шахтера» Ринатом Ахметовым и объяснил, почему только они за столько лет не бросили свои клубы.



«Я с Ринатом Леонидовичем в очень хороших отношениях. Я бы даже сказал, что в дружеских. Единственный спор, который между нами происходит — хорошо свистнул судья или плохо. Разные у нас моменты были в жизни. Мы и ругались, и через прессу... Но есть одна хорошая фраза: ругались за одну минуту, а мирились за одну секунду.



И он правильно говорит, что деньги на последнем месте, а футбол – в сердце, в душе. Мы с ним это переживаем, это проходит через нас. Мы любим футбол. Мы остались, потому что у нас огромная любовь к футболу. И больше, чем к деньгам и всему остальному. Точно также это касается моего брата и тех людей, которые меня окружают в клубе и делают все возможное, чтобы киевское «Динамо» становилось лучше», – сказал Суркис.



Игорь Суркис – президент «Динамо» с 2002 года, до этого четыре года занимал должность вице-президента.

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