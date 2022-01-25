Игорь СУРКИС: «Дженоа - это очередная ошибка Шевченко»

Президент «Динамо» Игорь Суркис считает переход Андрея Шевченко на работу в «Дженоа» ошибкой, а также не исключает, что в будущем наставник вернется в киевскую команду.
«Я не рассматриваю Шевченко в качестве тренера «Динамо». У команды есть наставник, с которым контракт продлен до лета 2024 года. Но никогда не говори нет. С Шевченко у меня ассоциируются большие победы «Динамо». Потом он стал тренером. Честно говоря, я не верил, что у него получится в сборной Украины. Потому что он молодой и без опыта. Но ему удалось собрать команду и дать результат».
«Не обращайте внимания на «Дженоа». Это его очередная ошибка. Пусть обижается или не обижается, но это очередная ошибка».
«Пошел в команду, где, как говорится, нет футболистов нужного качества. Шевченко делал все, что мог. Он очень хочет работать. Деньги уже не важны для него, у него есть деньги на счастливую старость. Он хочет работать», - считает Суркис.
Сейчас Шевченко является претендентом на пост тренера сборной Польши.
Источник — Бомбардир
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Я сподіваючись Пазік це не прочитає
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