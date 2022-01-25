Игорь СУРКИС: «Дженоа - это очередная ошибка Шевченко»

Президент киевлян не отрицает, что когда-нибудь Шевченко может возглавить «Динамо»

  • 25.01.2022 20:22
  • 5050 просмотров
  • 4 комментария
Игорь СУРКИС: «Дженоа - это очередная ошибка Шевченко»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Динамо» Игорь Суркис считает переход Андрея Шевченко на работу в «Дженоа» ошибкой, а также не исключает, что в будущем наставник вернется в киевскую команду.

«Я не рассматриваю Шевченко в качестве тренера «Динамо». У команды есть наставник, с которым контракт продлен до лета 2024 года. Но никогда не говори нет. С Шевченко у меня ассоциируются большие победы «Динамо». Потом он стал тренером. Честно говоря, я не верил, что у него получится в сборной Украины. Потому что он молодой и без опыта. Но ему удалось собрать команду и дать результат».

«Не обращайте внимания на «Дженоа». Это его очередная ошибка. Пусть обижается или не обижается, но это очередная ошибка».

«Пошел в команду, где, как говорится, нет футболистов нужного качества. Шевченко делал все, что мог. Он очень хочет работать. Деньги уже не важны для него, у него есть деньги на счастливую старость. Он хочет работать», - считает Суркис.

Сейчас Шевченко является претендентом на пост тренера сборной Польши.

Источник — Бомбардир

(46 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    norma_zap
    online
    norma_zap, 25.01.2022 20:50
    +2
    "Деньги уже не важны для него ..." - раскажите об этом полякам
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
    Igor Krasnenko, 25.01.2022 20:37
    +2
    Гроші не важливі ?
    Я сподіваючись Пазік це не прочитає
    Ссылка
    ZloyDeda
    ZloyDeda, 25.01.2022 20:53
    0
    Igor Krasnenko, 25.01.2022 20:37
    Гроші не важливі ?
    Я сподіваючись Пазік це не прочитає
    Да твій тазік і видати нічого розумного не може
    Ссылка
    OnlyKharkov
    OnlyKharkov, 25.01.2022 21:02
    -4
    Самая большая ошибка у него в переди, если перейдет в Динамо Суркиса
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