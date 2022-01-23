Шевченко и сборная Польши. Названа сумма, которую предлагают украинцу

Украинский специалист является основным кандидатом на пост наставника сборной Польши

  • 23.01.2022 01:29
  • 415 просмотров
  • 3 комментария
Шевченко и сборная Польши. Названа сумма, которую предлагают украинцу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Польская футбольная ассоциация продолжает поиски тренера национальной сборной. По сообщениям польских СМИ главным претендентом на пост наставника «Кадры» является Андрей Шевченко, а в тренерский штаб должен войти Ежи Дудек.

«В последние недели фаворитом тренерской гонки был Адам Навалка, но по мнению президента Польской футбольной ассоциации, он не является лучшим кандидатом», - подчеркнул журналист Sportowe Fakty Марек Вавжиновски.

По данным Super Express, сам Шевченко заинтересован в работе со сборной Польши, и хотя президент Польской футбольной ассоциации не намерен оправдывать финансовые ожидания украинца в размере 3 млн евро в год, экс-тренер сборной Украины и «Дженоа» вполне может согласиться на меньшую сумму.

Сообщается, что зарплата Шевченко в сборной Польши будет около 200 тыс. евро в месяц, что составит почти 2,5 млн. евро в год.

Источник — Sportowe Fakty

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    adidas777
    online
    adidas777, 23.01.2022 01:51
    0
    Akkerman65, 23.01.2022 01:37
    Если Шевченко станет тренером Польши, он обязан выигрывать у России. Только такой результат ждёт Украина.
    В последнее время, у меня такое впечатление. Что это сайт не украинский. Все высказывания украинцев, жестко минусуются.
    Кокошники, что вы здесь пасётесь?
    Здесь стеклмомем намазано, что ли?
    Ссылка
    antt
    antt, 23.01.2022 01:51
    0
    То на це хіба і поляки надіються, а якщо навпаки - буде йому не ліпше і в Польщі і у нас. Що знову на два місяці.
    Ссылка
    Akkerman65
    Akkerman65, 23.01.2022 01:37
    0
    Если Шевченко станет тренером Польши, он обязан выигрывать у России. Только такой результат ждёт Украина.
    Ссылка
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