Шевченко и сборная Польши. Названа сумма, которую предлагают украинцу

Польская футбольная ассоциация продолжает поиски тренера национальной сборной. По сообщениям польских СМИ главным претендентом на пост наставника «Кадры» является Андрей Шевченко, а в тренерский штаб должен войти Ежи Дудек.

«В последние недели фаворитом тренерской гонки был Адам Навалка, но по мнению президента Польской футбольной ассоциации, он не является лучшим кандидатом», - подчеркнул журналист Sportowe Fakty Марек Вавжиновски.

По данным Super Express, сам Шевченко заинтересован в работе со сборной Польши, и хотя президент Польской футбольной ассоциации не намерен оправдывать финансовые ожидания украинца в размере 3 млн евро в год, экс-тренер сборной Украины и «Дженоа» вполне может согласиться на меньшую сумму.

Сообщается, что зарплата Шевченко в сборной Польши будет около 200 тыс. евро в месяц, что составит почти 2,5 млн. евро в год.