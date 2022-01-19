Известны условия, при которых Шевченко согласится возглавить сборную Польши

Украинский специалист Андрей Шевченко готов рассмотреть предложение Польского футбольного союза (ПФС) о работе во главе национальной сборной этой страны, но для начала ему должны предложить контракт в 3 миллиона евро в год.



Стоит отметить, что предыдущей тренер сборной Польши Паулу Соуза получал в три раза меньше. За эти деньги Шевченко работать в польской сборной точно не будет.



По информации польской прессы, 3 миллиона – неподъемная сумма для ПФС, поэтому нет ни единого шанса на то, что Андрей Шевченко возглавит сборную этой страны.

Ранее сообщалось, что Шевченко остался на контракте с «Дженоа» и отказался возглавить «Галатасарай».