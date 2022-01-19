Известны условия, при которых Шевченко согласится возглавить сборную Польши

Сумма настолько большая, что об этом можно забыть

  • 19.01.2022 22:03
  • 2310 просмотров
  • 5 комментариев
Известны условия, при которых Шевченко согласится возглавить сборную Польши
© ФК Дженоа. Андрей Шевченко

Украинский специалист Андрей Шевченко готов рассмотреть предложение Польского футбольного союза (ПФС) о работе во главе национальной сборной этой страны, но для начала ему должны предложить контракт в 3 миллиона евро в год.
 
Стоит отметить, что предыдущей тренер сборной Польши Паулу Соуза получал в три раза меньше. За эти деньги Шевченко работать в польской сборной точно не будет.
 
По информации польской прессы, 3 миллиона – неподъемная сумма для ПФС, поэтому нет ни единого шанса на то, что Андрей Шевченко возглавит сборную этой страны.

Ранее сообщалось, что Шевченко остался на контракте с «Дженоа» и отказался возглавить «Галатасарай».

Источник — Sport.pl

(16 голосов)

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Комментарии
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    OKs100
    OKs100, 19.01.2022 22:15
    +1
    vittroy, 19.01.2022 22:06
    😂😂😂😂😂😂Ой , Андрюшка......це ж наскільки потрібно бути таким жадібним😂😂😂😂
    Для современного футбола 3 миллиона, это ничто. Многие футболисты даже к мячу не притронутся, если им не будут платить 50 тысяч евро в день.
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    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 19.01.2022 22:14
    0
    Зачем такую брехню выдумывать
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    Владислав Рейский
    Владислав Рейский, 19.01.2022 22:33
    -1
    Позориться так хоть за большие $ ?!
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    Fanat230784
    Fanat230784, 19.01.2022 22:15
    -1
    Що називається і рибку з'їсти...
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    vittroy
    online
    vittroy, 19.01.2022 22:06
    -1
    😂😂😂😂😂😂Ой , Андрюшка......це ж наскільки потрібно бути таким жадібним😂😂😂😂
    Ссылка
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