Источник: Шевченко остался на контракте с Дженоа

По информации журналиста Игоря Бурбаса, наставник Андрей Шевченко остался на контракте с «Дженоа» и не получил компенсацию за разрыв договора.
Если это правдивая информация, то Шевченко продолжит ежемесячно получать зарплату до завершения своего контракта в середине 2024 года, но имеет полное право вести переговоры и подписывать соглашения с другими клубами.
Похоже, такой подход к работе с наставниками можно назвать фишкой «Дженоа»: сейчас на контрактах с клубом остаются Давиде Баллардини и Роландо Маран.
Именно Марана называют самым реальным претендентом на возвращение к работе после ухода Шевченко. Руди Гарсия и Бруно Лаббадия отказались работать с аутсайдером.
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Причём сейчас у Дженоа решающий отрезок - не сложный календарь , и если здесь не брать очков, то дальше отрыв от спасительного места уже станет непреодолимым
И в это время они увольняют тренера и близко не имея ему замены …
Точнее не увольняют а отстраняют, как и двух других … они получают зарплату но не могут работать с командой …
Феерические …..
Жаль только болельщиков генуэзцев
А то такі рагулі як Моуріньо завалять роботу, отримають компенсацію і шукають настуного лоха, щоб розвести.
А так сидів б на контракті ще років з 5 і не розводив інших роботодавців.
И на работу ходить не надо.
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