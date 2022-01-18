Источник: Шевченко остался на контракте с Дженоа

По информации журналиста Игоря Бурбаса, наставник Андрей Шевченко остался на контракте с «Дженоа» и не получил компенсацию за разрыв договора.

Если это правдивая информация, то Шевченко продолжит ежемесячно получать зарплату до завершения своего контракта в середине 2024 года, но имеет полное право вести переговоры и подписывать соглашения с другими клубами.

Похоже, такой подход к работе с наставниками можно назвать фишкой «Дженоа»: сейчас на контрактах с клубом остаются Давиде Баллардини и Роландо Маран.

Именно Марана называют самым реальным претендентом на возвращение к работе после ухода Шевченко. Руди Гарсия и Бруно Лаббадия отказались работать с аутсайдером.