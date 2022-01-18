Источник: Шевченко остался на контракте с Дженоа

Украинец имеет контракт до 2024 года

  • 18.01.2022 22:06
  • 5505 просмотров
  • 9 комментариев
Источник: Шевченко остался на контракте с Дженоа
© twitter.com/genoacfc

По информации журналиста Игоря Бурбаса, наставник Андрей Шевченко остался на контракте с «Дженоа» и не получил компенсацию за разрыв договора.

Если это правдивая информация, то Шевченко продолжит ежемесячно получать зарплату до завершения своего контракта в середине 2024 года, но имеет полное право вести переговоры и подписывать соглашения с другими клубами.

Похоже, такой подход к работе с наставниками можно назвать фишкой «Дженоа»: сейчас на контрактах с клубом остаются Давиде Баллардини и Роландо Маран.

Именно Марана называют самым реальным претендентом на возвращение к работе после ухода Шевченко. Руди Гарсия и Бруно Лаббадия отказались работать с аутсайдером.

Источник — Telegram

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 18.01.2022 22:30
    +3
    Интересно, есть ещё где то такие клоуны 🤡 как владельцы в Дженоа ? Держать на контракте ТРЁХ тренеров, а в это время команда играет сама по себе .
    Причём сейчас у Дженоа решающий отрезок - не сложный календарь , и если здесь не брать очков, то дальше отрыв от спасительного места уже станет непреодолимым
    И в это время они увольняют тренера и близко не имея ему замены …
    Точнее не увольняют а отстраняют, как и двух других … они получают зарплату но не могут работать с командой …
    Феерические …..
    Жаль только болельщиков генуэзцев
    Ссылка
    Trollface
    online
    Trollface, 18.01.2022 22:09
    +3
    Отличный ход. Можно два года не работать.
    Ссылка
    ona_proigraet
    ona_proigraet, 18.01.2022 22:10
    +2
    можно держать пачку тренеров на контракте и периодически их менять, словно перчатки
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    Serhii P.
    Serhii P., 18.01.2022 22:36
    0
    В "Дженоа" розумно поступають.
    А то такі рагулі як Моуріньо завалять роботу, отримають компенсацію і шукають настуного лоха, щоб розвести.
    А так сидів б на контракті ще років з 5 і не розводив інших роботодавців.
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    Руслан Шевченко
    Руслан Шевченко, 18.01.2022 22:33
    0
    Trollface, 18.01.2022 22:09
    Отличный ход. Можно два года не работать.
    И стаж идёт... А так ради бреда, стукнет Шеве 60, ему будет ПОЛОЖЕНА пенсия или у него будет не достаточно стажа?
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    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 18.01.2022 22:33
    0
    Прикольно.
    И на работу ходить не надо.
    Ссылка
    Smart
    online
    Smart, 18.01.2022 22:21
    0
    Потому что ни один нормальный тренер за этот клуб сейчас не возьмется, слишком много упущено...
    Ссылка
    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 18.01.2022 22:14
    0
    Субсидия на коммуналку.
    Ссылка
    norma_zap
    norma_zap, 18.01.2022 22:12
    -1
    Чем больше в команде главных тренеров тем лучше, а у Шевченко заработок на пассиве.
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