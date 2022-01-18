Источник: Лаббадиа отказался возглавить Дженоа

По информации итальянского издания La Repubblica, Бруно Лаббадиа в последний момент отказался возглавить «Дженоа». Ранее сообщалось о том, что немецкий специалист в шаге от подписания контракта.

Лаббадиа решил, что работать в «Дженоа» сейчас будет очень тяжело, а задача сохранения прописки в Серии А практически невыполнима.

Сейчас «Дженоа» идет 19-й в турнирной таблице Серии А с 12 очками в 22 турах. Вчера команда проиграла «Фиорентине» 0:6.