Источник: Лаббадиа отказался возглавить Дженоа

У клуба проблемы с поиском замены Андрею Шевченко

  • 18.01.2022 18:45
  • 1038 просмотров
  • 4 комментария
Источник: Лаббадиа отказался возглавить Дженоа
© Getty Images/Global Images Ukraine. Бруно Лаббадиа

По информации итальянского издания La Repubblica, Бруно Лаббадиа в последний момент отказался возглавить «Дженоа». Ранее сообщалось о том, что немецкий специалист в шаге от подписания контракта.

Лаббадиа решил, что работать в «Дженоа» сейчас будет очень тяжело, а задача сохранения прописки в Серии А практически невыполнима.

Сейчас «Дженоа» идет 19-й в турнирной таблице Серии А с 12 очками в 22 турах. Вчера команда проиграла «Фиорентине» 0:6.

Источник — La Repubblica

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Sauron
    Sauron, 18.01.2022 18:51
    +3
    Только Шева согласился в это вступить и то, возможно, жалеет.
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    Chicot
    Chicot, 18.01.2022 19:40
    0
    Бугага)
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    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 18.01.2022 19:39
    0
    аха-ха...видимо 0-6 от "фиалок" повлияло на его решение!
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    BaZia
    online
    BaZia, 18.01.2022 19:11
    0
    Фани Дженоа благають повернути назад Шеви поки ще є шанс
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