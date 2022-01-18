Есть замена Шевченко. Дженоа в ближайшее время назначит нового тренера

Пост главного тренера «Дженоа» после увольнения Андрея Шевченко не долго останется вакантным.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в ближайшее время команду возглавит Бруно Лаббадиа. Отмечается, что стороны уже согласовали контракт.

Официальное объявлении состоится во вторник, 18 января.

Лаббадиа ранее возглавлял «Вольфсбург» и «Герту».

Отметим, что «Дженоа» потерпела сокрушительное поражение в первом матче без Шевченко.