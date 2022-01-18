Есть замена Шевченко. Дженоа в ближайшее время назначит нового тренера

Команду возглавит Бруно Лаббадиа

  • 18.01.2022 03:50
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Есть замена Шевченко. Дженоа в ближайшее время назначит нового тренера
© Getty Images/Global Images Ukraine

Пост главного тренера «Дженоа» после увольнения Андрея Шевченко не долго останется вакантным.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в ближайшее время команду возглавит Бруно Лаббадиа. Отмечается, что стороны уже согласовали контракт. 

Официальное объявлении состоится во вторник, 18 января.

Лаббадиа ранее возглавлял «Вольфсбург» и «Герту».

Отметим, что «Дженоа» потерпела сокрушительное поражение в первом матче без Шевченко.

Источник — Twitter

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