Источник: Шевченко отказался возглавить Галатасарай

Украинский специалист не пошел работать в турецкий клуб

  • 19.01.2022 11:11
  • 1759 просмотров
  • 8 комментариев
Источник: Шевченко отказался возглавить Галатасарай
© Getty Images/Global Images Ukraine

45-летний украинский специалист Андрей Шевченко, который недавно покинул пост главного тренера итальянской «Дженоа», отказался возглавить турецкий «Галатасарай».

«В последние дни у руля грифонов, когда судьба коуча была решена, на него выходил «Галатасарай» и делал конкретное предложение. Но украинец ответил отказом», — написал украинский журналист Игорь Бурбас.

Шевченко возглавлял «Дженоа» с начала ноября 2021 года. С 2016 по 2021 годы специалист тренировал национальную сборную Украины.

После 21-го сыгранного тура «Галатасарай» занимает 13-е место в чемпионате Турции, имея в активе 27 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 26-28. Ранее команду покинул главный тренер Фатих Терим.

Источник — Telegram

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Artyom_I
    online
    Artyom_I, 19.01.2022 11:28
    +4
    Галатасарай в курсе? Бенфика и сборная Польши не знали, что они интересуются Шевченко.
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    aleks19826
    aleks19826, 19.01.2022 11:45
    +3
    Тспугался. Там как джерела не дадуть 8 матчей без побед сыграть. Опасный чемпионат для цивилизованных европейцев, привыкших долго в курс дел входить, а ещё если в дэрби поражение, то сразу могут пинок под зад дать, а там этих дэрби каждый третий матч🤧
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    PUTIN-HUILO
    online
    PUTIN-HUILO, 19.01.2022 11:31
    +1
    Фатих Терим не смог...Значит,нечего туда соваться
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    Андрій Машко
    Андрій Машко, 19.01.2022 12:34
    0
    Хватить писати про цього дурємара- пазік всяку зерню! Нікому ця недотренер непотрібна!!!
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    odiniznashih
    odiniznashih, 19.01.2022 12:32
    0
    aleks19826, 19.01.2022 11:45
    Тспугался. Там как джерела не дадуть 8 матчей без побед сыграть. Опасный чемпионат для цивилизованных европейцев, привыкших долго в курс дел входить, а ещё если в дэрби поражение, то сразу могут пинок под зад дать, а там этих дэрби каждый третий матч🤧
    8 матчей без побед, из них с шестью клубами занимающими первые шесть мест. Да и пропускала команда немного.
    Только начали реформировать мертвую команду и ...на выход.
    Ничего не получится у новых хозяев - слишком они нетерпеливые.
    Или они думали, что как только Шева возглавит, сразу выигрывать будут?
    Последний тур показал.
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    salomen86
    online
    salomen86, 19.01.2022 12:01
    0
    Судячи по останніх новинах, то йому це взагалі ні до чого, так як він і так буде отримувати зарплату кожного місяця в Дженоа ...не робота, а рай якийсь.
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    DK02
    DK02, 19.01.2022 11:47
    -2
    🤣🤣🤣 "фахівець" 🤣🤣🤣
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 19.01.2022 11:40
    -2
    для пазика это очень далеко от Лондона
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