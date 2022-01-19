Источник: Шевченко отказался возглавить Галатасарай

45-летний украинский специалист Андрей Шевченко, который недавно покинул пост главного тренера итальянской «Дженоа», отказался возглавить турецкий «Галатасарай».

«В последние дни у руля грифонов, когда судьба коуча была решена, на него выходил «Галатасарай» и делал конкретное предложение. Но украинец ответил отказом», — написал украинский журналист Игорь Бурбас.

Шевченко возглавлял «Дженоа» с начала ноября 2021 года. С 2016 по 2021 годы специалист тренировал национальную сборную Украины.

После 21-го сыгранного тура «Галатасарай» занимает 13-е место в чемпионате Турции, имея в активе 27 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 26-28. Ранее команду покинул главный тренер Фатих Терим.