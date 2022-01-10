Легендарный Фатих Терим в четвертый раз покинул Галатасарай

«Галатасарай» официально сообщил о том, что главный тренер команды Фатих Терим был отправлен в отставку. Сейчас «Галатасарай» идет лишь на 12-м месте в чемпионате Турции.

Таким образом, 68-летний Терим покинул «Галатасарай» уже в четвертый раз за карьеру. Ранее он возглавлял команду в 1996 – 2000, 2002 – 2004, 2011 – 2013 и 2017 – 2022 годах.

За это время Терим 8 раз приводил «Галатасарай» к титулу чемпионов Турции и еще три раза – к победе в Кубке страны. В 2000 году «Галатасарай» под руководством Терима выиграл Кубок УЕФА.