Легендарный Фатих Терим в четвертый раз покинул Галатасарай

Клуб отправил в отставку своего главного тренера

  • 10.01.2022 21:55
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Легендарный Фатих Терим в четвертый раз покинул Галатасарай
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фатих Терим

«Галатасарай» официально сообщил о том, что главный тренер команды Фатих Терим был отправлен в отставку. Сейчас «Галатасарай» идет лишь на 12-м месте в чемпионате Турции.

Таким образом, 68-летний Терим покинул «Галатасарай» уже в четвертый раз за карьеру. Ранее он возглавлял команду в 1996 – 2000, 2002 – 2004, 2011 – 2013 и 2017 – 2022 годах.

За это время Терим 8 раз приводил «Галатасарай» к титулу чемпионов Турции и еще три раза – к победе в Кубке страны. В 2000 году «Галатасарай» под руководством Терима выиграл Кубок УЕФА.

Источник — ФК Галатасарай

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