ОФИЦИАЛЬНО. Балотелли вызван в сборную Италии

Роберто Манчини дал еще один шанс скандальному форварду

  • 24.01.2022 20:55
  • 1635 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Балотелли вызван в сборную Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объявил состав команды на предстоящий тренировочный сбор команды в Коверчано, который пройдет с 26 по 28 января.

Как и прогнозировалось, на него был вызван скандальный форвард турецкого «Адана Демирспора» Марио Балотелли. Он не вызывался в «Скуадру Адзурру» с сентября 2018 года.

Суммарно Балотелли провел за сборную Италии 36 матчей и забил 14 голов. В нынешнем сtзоне за «Демирспор» Балотелли отличился 9 голами и 5 ассистами в 21 матче во всех турнирах.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Jaime_Lannister
    online
    Jaime_Lannister, 24.01.2022 21:04
    0
    І що там, в якій формі це чудо, яке колись говорило, що стане краще Кріштіану?
    Ссылка
    aleks19826
    online
    aleks19826, 24.01.2022 21:21
    -1
    Це жесть. Для того, щоб грати за збірну треба угробити кар'єру, пограти в Серії Б і турецькій суперлізі, забиваючи на рівні півзахисника і ти вже в скуадрі адзурі. Жесть!!!! ладно там наклепав під 30 голів в 20 матчах, а то 9 голів в 21 грі в нещасній турціїї і ти гравець збірної. Несерйозно все це
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности