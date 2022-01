ОФИЦИАЛЬНО. Балотелли вызван в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объявил состав команды на предстоящий тренировочный сбор команды в Коверчано, который пройдет с 26 по 28 января.

Как и прогнозировалось, на него был вызван скандальный форвард турецкого «Адана Демирспора» Марио Балотелли. Он не вызывался в «Скуадру Адзурру» с сентября 2018 года.

Суммарно Балотелли провел за сборную Италии 36 матчей и забил 14 голов. В нынешнем сtзоне за «Демирспор» Балотелли отличился 9 голами и 5 ассистами в 21 матче во всех турнирах.

📋 #Mancini had called up 35 #Azzurri for the training camp taking place from 26 to 28 January in #Coverciano



Balotelli returns alongside seven new names 🇮🇹



Balotelli returns alongside seven new names 🇮🇹