Манчини вернет Балотелли в сборную Италии

31-летний итальянский форвард, игрок турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли вскоре может вернуться в национальную сборную.
Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Источник утверждает, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини решил дать шанс игроку.
В этом сезоне Балотелли забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи в 20 матчах за «Адана Демирспор».
Напомним, что за карьеру форвард сыграл 36 матчей за сборную Италии. Последний раз он выступал за национальную команду в сентябре 2018 года.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» хочет подписать Балотелли.
Источник — Twitter
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