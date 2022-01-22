Манчини вернет Балотелли в сборную Италии

Известный футболист вскоре вновь получит шанс в национальной команде

  • 22.01.2022 15:32
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Манчини вернет Балотелли в сборную Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний итальянский форвард, игрок турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли вскоре может вернуться в национальную сборную.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Источник утверждает, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини решил дать шанс игроку.

В этом сезоне Балотелли забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи в 20 матчах за «Адана Демирспор».

Напомним, что за карьеру форвард сыграл 36 матчей за сборную Италии. Последний раз он выступал за национальную команду в сентябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» хочет подписать Балотелли.

Источник — Twitter

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