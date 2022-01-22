Манчини вернет Балотелли в сборную Италии

31-летний итальянский форвард, игрок турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли вскоре может вернуться в национальную сборную.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Источник утверждает, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини решил дать шанс игроку.

В этом сезоне Балотелли забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи в 20 матчах за «Адана Демирспор».

Напомним, что за карьеру форвард сыграл 36 матчей за сборную Италии. Последний раз он выступал за национальную команду в сентябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» хочет подписать Балотелли.