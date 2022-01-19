Ньюкасл может вернуть Балотелли в АПЛ

Известный итальянский нападающий, игрок «Аданы Демирспор» Марио Балотелли вскоре может вернуться в Английскую Премьер-Лигу.
Как сообщает источник, 31-летнего футболиста хочет купить «Ньюкасл». В контракте Балотелли с турецким клубом есть клаусула, сумма которой остаётся неизвестной, однако «сороки» готовы оформить данный трансфер.
В этом сезоне Балотелли провел 18 матчей в чемпионате Турции, забил 7 мячей и сделал 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» предлагает 40 млн евро за Азара.
Источник — The Sun
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