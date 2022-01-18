Ньюкасл предлагает 40 млн евро за Азара

«Ньюкасл» хочет усилить свой состав форвардом «Реала» Эденом Азаром.

Как сообщает источник, английский клуб увеличил свое предложение по трансферу бельгийца до 40 млн евро, однако мадридский клуб будет готов продать своего игрока только в том случае, если сумма будет не меньше 50 млн евро.

Сам Азар не заинтересован в переходе в «Ньюкасл», а хочет вернуться в «Челси».

В этом сезоне Азар сыграл 15 матчей за «Реал», сделал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что Азар может вернуться в «Челси» в обмен на Риса Джеймса.