Ньюкасл предлагает 40 млн евро за Азара

«Сороки» решительно настроены заполучить вингера «Реала»

  • 18.01.2022 13:23
  • 202 просмотра
  • 0 комментариев
Ньюкасл предлагает 40 млн евро за Азара
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ньюкасл» хочет усилить свой состав форвардом «Реала» Эденом Азаром.

Как сообщает источник, английский клуб увеличил свое предложение по трансферу бельгийца до 40 млн евро, однако мадридский клуб будет готов продать своего игрока только в том случае, если сумма будет не меньше 50 млн евро.

Сам Азар не заинтересован в переходе в «Ньюкасл», а хочет вернуться в «Челси».

В этом сезоне Азар сыграл 15 матчей за «Реал», сделал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что Азар может вернуться в «Челси» в обмен на Риса Джеймса.

Источник — Goal.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности