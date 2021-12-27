Азар может вернуться в Челси в обмен на Риса Джеймса

30-летний бельгийский атакующий полузащитник «Реала» Эден Азар может вернуться в «Челси». Мадридцы хотят обменять бельгийца на защитника лондонцев Риса Джеймса.

По данным источника, владелец «Челси» Роман Абрамович заинтересован в возвращении Азара, но при этом лондонцы не хотят осуществить сделку путем потери восходящей звезды в лице Джеймса.

Ранее сообщалось, что Азар хочет остаться в «Реале». Эден защищает цвета «сливочных» с лета 2019 года, после перехода из «Челси» за 115 миллионов евро. Сейчас футболист оценивается всего в 25 миллионов евро.