Азар хочет остаться в Реале

30-летний бельгийский атакующий полузащитник «Реала» Эден Азар не хочет покидать мадридский клуб в январе, потому что его жена ждет ребенка.
Азар никак не может найти свое место в «Реале» из-за травм, но уходить из клуба в ближайшее время он тоже не собирается, чтобы не беспокоить семью.
Эден защищает цвета «Реала» с лета 2019 года после перехода из «Челси» за €115 миллионов. Сейчас футболист оценивается всего в €25 миллионов.
В текущем сезоне Азар провел за «сливочных» 13 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
Контракт Эдена с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.
Источник — AS
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