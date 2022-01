Динамо получило предложение по Цитаишвили от Слована

«Слован» из Братиславы предложил 2 миллиона евро «Динамо» Киев за полузащитника Георгия Цитаишвили. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Об интересе «Слована» к Цитаишвили сообщалось еще в декабре. Тогда речь шла об аренде с правом выкупа.

Первую половину нынешнего сезона Цитаишвили провел в аренде в «Черноморце». На его счету 1 гол в 15 матчах во всех турнирах.

