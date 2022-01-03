Динамо получило предложение по Цитаишвили от Слована

Братиславский клуб предлагает 2 миллиона евро

  • 03.01.2022 18:07
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  • 6 комментариев
Динамо получило предложение по Цитаишвили от Слована
© ФК Динамо Киев. Георгий Цитаишвили

«Слован» из Братиславы предложил 2 миллиона евро «Динамо» Киев за полузащитника Георгия Цитаишвили. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Об интересе «Слована» к Цитаишвили сообщалось еще в декабре. Тогда речь шла об аренде с правом выкупа.

Первую половину нынешнего сезона Цитаишвили провел в аренде в «Черноморце». На его счету 1 гол в 15 матчах во всех турнирах.

Источник — Twitter

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Dreifus
    Dreifus, 03.01.2022 18:10
    +11
    Продавать!
    После принятия гражданства Грузии тянуть его смысла нет.
    Ссылка
    Maks23
    online
    Maks23, 03.01.2022 18:27
    +9
    Однозначно продать..
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 03.01.2022 18:27
    +8
    Отличные деньги, надо продавать
    Ссылка
    Gargantua
    online
    Gargantua, 03.01.2022 18:35
    +7
    Дураки будуть як не продадуть
    Ссылка
    Serg Sergio
    online
    Serg Sergio, 03.01.2022 18:30
    +7
    Однозначно, продОвать! Дать парню играть!
    Ссылка
    Cherevik22
    Cherevik22, 03.01.2022 18:28
    +7
    Продавати і все!
    Ссылка
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