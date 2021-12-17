Источник: Полузащитник Динамо может перейти в словацкий клуб

Братиславский «Слован» заинтересовался Георгием Цитаишвили

  • 17.12.2021 10:28
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Источник: Полузащитник Динамо может перейти в словацкий клуб
© ФК Динамо Киев. Георгий Цитаишвили

Киевское «Динамо» этой зимой может расстаться с 21-летним грузинским полузащитником Георгием Цитаишвили, который первую часть сезона провел на правах аренды в одесском «Черноморце».

Футболистом заинтересовался действующий чемпион Словакии — братиславский «Слован». Словацкий клуб намерен арендовать Цитаишвили с правом выкупа. Сумма сделки составит около €2 миллионов.

Стороны ведут активные переговоры. Если предложение словацкого клуба устроит руководство «Динамо», Цитаишвили может отправиться в Братиславу.

В текущем сезоне Георгий провел за «Черноморец» 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

В активе футболиста 5 матчей за национальную сборную Грузии.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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