Источник: Полузащитник Динамо может перейти в словацкий клуб

Киевское «Динамо» этой зимой может расстаться с 21-летним грузинским полузащитником Георгием Цитаишвили, который первую часть сезона провел на правах аренды в одесском «Черноморце».

Футболистом заинтересовался действующий чемпион Словакии — братиславский «Слован». Словацкий клуб намерен арендовать Цитаишвили с правом выкупа. Сумма сделки составит около €2 миллионов.

Стороны ведут активные переговоры. Если предложение словацкого клуба устроит руководство «Динамо», Цитаишвили может отправиться в Братиславу.

В текущем сезоне Георгий провел за «Черноморец» 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

В активе футболиста 5 матчей за национальную сборную Грузии.