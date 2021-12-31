ФОТО. Только никому не говорите. Надаль прилетел в Австралию

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прилетел в Австралию.
«Только никому не говорите... Вот и я», – подписал фото из Мельбурна 20-кратный чемпион Больших шлемов.
Ранее Надаль заразился коронавирусом после выставочного турнира в Абу-Даби.
Рафаэль по прежнему остается в заявке турнира ATP 250, который стартует 4 января.
🤫 Don’t tell anyone…— Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 31, 2021
… here I am 😉 pic.twitter.com/x1F2BJnH3y
Источник — Twitter
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