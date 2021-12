ФОТО. Только никому не говорите. Надаль прилетел в Австралию

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прилетел в Австралию.



«Только никому не говорите... Вот и я», – подписал фото из Мельбурна 20-кратный чемпион Больших шлемов.



Ранее Надаль заразился коронавирусом после выставочного турнира в Абу-Даби.



Рафаэль по прежнему остается в заявке турнира ATP 250, который стартует 4 января.

🤫 Don’t tell anyone…

… here I am 😉 pic.twitter.com/x1F2BJnH3y