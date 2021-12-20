Начало сезона под угрозой. Надаль сдал положительный тест на коронавирус

Календарь турниров испанца может измениться

  • 20.12.2021 13:40
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Начало сезона под угрозой. Надаль сдал положительный тест на коронавирус
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.

«Всем привет. Я хотел объявить, что по возвращении домой после турнира в Абу-Даби я получил положительный результат теста на COVID, который сдал по прибытии в Испанию.

И в Кувейте, и в Абу-Даби мы проходили контрольные проверки каждые два дня, и все они были отрицательными, последний тест был в пятницу, а результаты были получены в субботу.

Есть некоторые неприятные моменты по самочувствию, но я надеюсь, что постепенно поправлюсь. Я сейчас нахожусь дома и сообщил о результате тем, кто был со мной в контакте.

Как следствие этой ситуации, у меня возможны изменения в моем календаре, и я проанализирую свои варианты в зависимости от моего состояния. Я буду держать вас в курсе любых решений относительно моих будущих турниров!Заранее всем спасибо за поддержку и понимание», – написал Надаль в твиттере.

Отметим, что Рафа планировал во время первой игровой недели выступить в Мельбурне на соревнованиях ATP 250. 

Источник — Instagram

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