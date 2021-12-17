Надаль проиграл Маррею в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби

Британский теннисист Энди Маррей в двух сетах разобрался с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби.
Абу-Даби. Полуфинал
Рафаэль Надаль (Испания) – Энди Маррей (Великобритания) – 3:6, 5:7
Маррей вышел в финал выставочного турнира, где его соперником станет россиянин Андрей Рублев.
Источник — Sport.ua
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