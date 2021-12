Малиновский – в сборной 2021 года в Серии А

Известный ресурс SofaScore составил символическую сборную Серии А календарного 2021 года. В нее вошел и украинец Руслан Малиновский из «Аталанты» со средней оценкой 7,44 балла. Более высокая оценка только у Лоренцо Инсинье – 7,51 балла.

