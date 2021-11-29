«Для нас ты – лучший». Твиттер Баварии поддержал Левандовски

Сегодня Роберт Левандовски не сумел завоевать Золотой мяч-2021 – он финишировал в голосовании вторым, проиграв Лионелю Месси.
Твиттер «Баварии» поддержал польского форварда после церемонии:
«В наших глазах ты все равно лучший. Поздравляем Лионеля Месси с завоеванием Золотого мяча».
You're still the best in our eyes, @lewy_official! Congratulations to Lionel #Messi on winning the #BallonDor. 👏#MiaSanMia pic.twitter.com/R0YKNVyWQX— FC Bayern English (@FCBayernEN) November 29, 2021
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.