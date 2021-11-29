«Для нас ты – лучший». Твиттер Баварии поддержал Левандовски

Польский форвард остался без Золотого мяча

  • 29.11.2021 23:31
  • 763 просмотра
  • 2 комментария
«Для нас ты – лучший». Твиттер Баварии поддержал Левандовски
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Сегодня Роберт Левандовски не сумел завоевать Золотой мяч-2021 – он финишировал в голосовании вторым, проиграв Лионелю Месси.

Твиттер «Баварии» поддержал польского форварда после церемонии:

«В наших глазах ты все равно лучший. Поздравляем Лионеля Месси с завоеванием Золотого мяча».

Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 30.11.2021 00:09
    +1
    Золотой мяч должен был получить поляк и точка
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    Brian
    online
    Brian, 30.11.2021 00:01
    0
    Так унизить футболиста....нет слов. Ублюдочная продажная никчемная шарашкина контора.
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