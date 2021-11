«Для нас ты – лучший». Твиттер Баварии поддержал Левандовски

Сегодня Роберт Левандовски не сумел завоевать Золотой мяч-2021 – он финишировал в голосовании вторым, проиграв Лионелю Месси.

Твиттер «Баварии» поддержал польского форварда после церемонии:

«В наших глазах ты все равно лучший. Поздравляем Лионеля Месси с завоеванием Золотого мяча».

You're still the best in our eyes, @lewy_official! Congratulations to Lionel #Messi on winning the #BallonDor. 👏#MiaSanMia pic.twitter.com/R0YKNVyWQX