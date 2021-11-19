ВИДЕО. Украинка Овдийчук забила лучший гол недели в женской ЛЧ

Форвард «Жилстроя-1» сотворила шедевр в матче с «Брейдабликом»

  • 19.11.2021 21:17
  • 2675 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Украинка Овдийчук забила лучший гол недели в женской ЛЧ
© YouTube. Ольга Овдийчук

Вчера, 18 ноября украинский «Жилстрой-1» в четвертом туре женской Лиги чемпионов на выезде обыграл исландский «Брейдаблик» 2:0.

Роскошным голом в этом матче отличилась форвард сборной Украины Ольга Овдийчук. В итоге ее гол бы признан лучшим на этой неделе в женской Лиге чемпионов

Источник — Twitter

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Саша Соломаха
    Саша Соломаха, 19.11.2021 21:31 (изменен)
    +6
    Наші девки рулять
    Ссылка
    TimurKhAI
    TimurKhAI, 19.11.2021 21:55
    +4
    В гандбольной ЛЧ лучший гол недели тоже наш!
    Шедевральная воздушная комбинашка в исполнении Мотора:
    https://www.youtube.com/watch?v=AqJI6qRVTrg&t=75s
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 19.11.2021 21:37
    +4
    Красавица!
    Ссылка
    fifa2020
    fifa2020, 19.11.2021 21:20
    -8
    Не засоряйте, зробіть окрему категорію: жіночий футбол!
    Ссылка
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