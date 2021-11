ВИДЕО. Украинка Овдийчук забила лучший гол недели в женской ЛЧ

Вчера, 18 ноября украинский «Жилстрой-1» в четвертом туре женской Лиги чемпионов на выезде обыграл исландский «Брейдаблик» 2:0.

Роскошным голом в этом матче отличилась форвард сборной Украины Ольга Овдийчук. В итоге ее гол бы признан лучшим на этой неделе в женской Лиге чемпионов

Your matchday 4 #UWCL Goal of the Week winner...



Olha Ovdiychuk