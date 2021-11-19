ВИДЕО. Украинка Овдийчук забила лучший гол недели в женской ЛЧ

Вчера, 18 ноября украинский «Жилстрой-1» в четвертом туре женской Лиги чемпионов на выезде обыграл исландский «Брейдаблик» 2:0.
Роскошным голом в этом матче отличилась форвард сборной Украины Ольга Овдийчук. В итоге ее гол бы признан лучшим на этой неделе в женской Лиге чемпионов
🥁⚽️ Your matchday 4 #UWCL Goal of the Week winner...— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) November 19, 2021
🇺🇦 Olha Ovdiychuk 👏@Heineken | #UWCLGOTW pic.twitter.com/XIjGHXqvT7
Источник — Twitter
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https://www.youtube.com/watch?v=AqJI6qRVTrg&t=75s
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