4-й тур женской Лиги чемпионов. Жилстрой-1 сохранил шансы: 2 очка от Реала

18 ноября состоялись матчи 4-го тура женской Лиги чемпионов по футболу. В плей-офф из каждой группы выйдут по два клуба.
Харьковский «Жилстрой-1» одержал первую победу, выиграв у «Брейдаблика» из Исландии (2:0). Украинская команда занимает третье место с отставанием в 2 очка от мадридского «Реала».
Лига чемпионов 2021/22 среди женщин
4-й тур, 17 ноября
- 19:45. Хеккен (Швеция) – Бенфика (Португалия) – 1:2
- 19:45. Хоффенхайм (Германия) – Барселона (Испания) – 0:5
- 22:00. Арсенал (Англия) – Кеге (Дания) – 3:0
- 22:00. Бавария (Германия) – Лион (Франция) – 1:0
4-й тур, 18 ноября
- 19:45. Брейдаблик (Исландия) – Жилстрой-1 (Украина) – 0:2
- 19:45. Вольфсбург (Германия) – Ювентус (Италия) – 0:2
- 22:00. Реал Мадрид (Испания) – ПСЖ (Франция) – 0:2
- 22:00. Челси (Англия) – Серветт (Швейцария) – 1:0
Турнирные таблицы ЛЧ
Источник — Sport.ua
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