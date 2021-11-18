Прорвало! Жилстрой-1 на выезде сумел обыграть Брейдаблик в Лиге чемпионов

Текущий розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА как для мужских футбольных команд из Украины, так и для женских, получается уж слишком тяжелым испытанием. Что касается забитых мячей, так и вовсе, наблюдалась настоящая катастрофа, так как киевское «Динамо», донецкий «Шахтер» и харьковский «Жилстрой-1» на троих сумели оформить лишь один гол за 11 сыгранных поединков. Как итог, ни для одной из команд перспективы выхода в следующий раунд не были видны даже на обозримом горизонте.

Пока мужские команды только готовились к своим будущим баталиям, подопечные Валентины Котик должны были решать тяжелые задания внутри квартета B, где французский «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал» уже успели оторваться на внушительную дистанцию. Да еще и сами украинки, мягко говоря, не порадовали результатом домашней игры на ОСК «Металлист» против исландского «Брейдаблик» (0:0), в результате чего подходили к ответной гостевой игре с отсутствием забитых голов и лишь одним набранным баллом в активе.

Такого показателя для выхода из группы было точно недостаточно, поэтому именно в четвертом туре мог завершиться еврокубковый путь украинской команды в текущем сезоне. Начало матча на этом фоне, так и вовсе, выглядело достаточно тревожно, так как хозяева около четверти игрового часа не выпускали «Жилстрой-1» за центральную линию. Опасный момент на 10-й минуте авторства Антонсдоттир, замыкавшей прострел с левого фланга на ближнюю штангу, должен был разбудить нашу команду.

Несмотря на промах соперницы, «Брейдаблик» продолжил нагнетать обстановку, и уже через несколько минут мы стали свидетелями везения для команды Котик, так как системы VAR не было в наличии на данной игре, а вот явная игра рукой в исполнении Анастасии Ворониной при попытке заблокировать удар с близкой дистанции от все той же Антонсдоттир явно была. Форвард соперниц была наиболее заметной персоной на поле в стартовые минуты, однако с горем пополам ее удалось сдержать нашей обороне.

После середины первого тайма харьковская команда наконец-то сумела выйти из-под прессинга без ощутимых потерь, и уже сама старалась навязывать позиционные атаки в дальнейшем. «Жилстрой-1» предлагал, в основном, быстрые выпады по флангам через длинные переводы, однако даже такая простая на первый взгляд тактика сумела принести необходимый результат. На 42-й минуте отбор мяча от Овдийчук у центральной линии обернулся контратакой по правому флангу, которую она завершила голевым прострелом на дальнюю штангу для Шевчук.

Значимость данного взятия ворот переоценить было сложно, так как это был первый результативный удар команды Котик в этой Лиге чемпионов. Играть во втором тайме на фоне такого успеха, даже под прохладным дождем, было куда проще. Команды старались не особо рисковать с игрой в мелкий пас, поэтому все атаки проводились максимально быстро. Хозяева поля вновь выиграли у нас стартовый отрезок, однако затем, аналогично первой половине, начался период с доминированием на мяче харьковской команды.

За чуть больше чем 15 минут до конца игрового времени, случайный вынос мяча на чужую половину от Басанской обернулся ошибкой Кристин Арнадоттир на приеме, после чего перед Овдийчук открывалось пространство перед чужой штрафной для рывка. Однако, Ольга решила не медлить, и техничным ударом парашютом окончательно похоронила шансы соперниц на набранные очки. К ее стараниям в дальнейшем присоединились и футболистки из оборонительной линии, которые, с большой долей вероятности, оставили подопечных Асмюндюра Арнассона вообще без забитых мячей в этой Лиге чемпинов.

В следующем туре исландский «Брейдаблик» сыграет дома против мадридского «Реала», а харьковский «Жилстрой-1» будет на своем поле принимать французский «ПСЖ».

Женская Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Группа B. 4-й тур.

«Брейдаблик» – «Жилстрой-1» - 0:2



Шевчук, 42, Овдийчук, 74

Бойченко, 34, Шматко, 55

«Брейдаблик»: Иварсдоттир – Х. Халльдоурсдоттир, Лиллиардоттир, К. Арнадоттир, А. Арнадоттир – Томасдоттир (Сигюргейрсдоттир, 79), Цимер, Магнусдоттир – Альбертсдоттир, Антонсдоттир, Сорее.

«Жилстрой-1»: Яман – Басанская, Шматко, Алексанян (Купяк, 84) – Шевчук, Петрик (Кочнева, 65), Апанащенко, Анас. Воронина, Бойченко (Анна Воронина, 80) – Садыкоглу, Овдийчук.

Арбитр: Лоррейн Уотсон (Шотландия).

Стадион: «Коупавогсведлюр» (Коупавогюр, Исландия).



Удары (в створ): 14 (2) – 12 (6)

Угловые: 8 – 4

Оффсайды: 2 – 2.

БРЕЙДАБЛИК-ЖИЛСТРОЙ-1.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 2°C